Çocuk romanı ödülü Ömür Kurt’un
YAZAR Gülten Dayıoğlu adına kurulan Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Edebiyat Vakfı’nın 2017 yılı çocuk romanı ödülü açıklandı.
Hürriyet gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt’un ‘Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu’ adlı eseri ‘Yılın Çocuk Romanı Ödülü’ne layık bulundu. Kurt’a ödülü 15 Mayıs Salı günü Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenecek törenle verilecek. Altın Kitaplar etiketiyle yıl içinde yayımlanacak kitap, dünyayı anlamaya çalışan bir yaban ördeği yavrusunun hayatıyla bir çocuğun hayatındaki ortak yönleri ortaya koyuyor.
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