Çocuğunun kaderini anne mi yazar?

Amélie Nothomb, yıllarca yön verdikleri dünya edebiyatına yeni yazarlar kazandırmayı eskisi kadar başaramayan Fransızların nadir medarı iftiharlarından biri. İlk romanından bugüne kadının her çağını anlatan, vatandaşı Françoise Sagan gibi ilkgençlikten olgunluğa kadına eşlik eden Nothomb, ‘Acıyla Çarp Kalbim’ adlı yeni kitabında da hemcinslerinin karanlık ruh hallerinde dolaşmaya devam ediyor. Bu kez konusu kıskançlık! Bir kadın ne kadar kıskanç olabilir? Kendi çocuğunu bile kıskanabilir mi? Nothomb’un bu soruya cevabı: Evet! Kitapta verdiği iki anne ve iki kız üzerinden konuyu irdeleyen Nothomb, anneliğin klişe sözlerdeki gibi sorgusuzca yüceltilecek bir olgu olmadığını da gösteriyor. Bir başka deyişle, her kadının harika bir anne olamayacağını, hatta aynı kadının her çocuğuna aynı anneliği yapamayacağını anlatıyor.

Nothomb, hikâyeyi annesi tarafından doğduğu andan itibaren kıskanılan Diane’in gözünden anlatıyor. Kasabanın en güzel kızı Marie, daha güzelliğinin ona açacağı hiçbir kapıdan geçmeden kendinden çok daha güzel bir kız doğuruyor. Ona baktığında hissettiği tek şey kıskançlık oluyor. Çünkü alışık olduğu övgüleri artık o değil, kızı alıyor. Kızının ondan daha çok sevilmesine tahammül edemiyor. Diane annesini olduğu gibi kabul edip onun kendisini içten içe sevdiğini düşünerek bu kıskançlıkla başa çıkmanın yollarını arıyor. Erkek kardeşi doğduğunda annesinin yeni çocuğuna farklı davranmasının cinsiyetle ilgili olduğunu düşünüp kabule devam ediyor. Ancak en küçük kardeşi, kız oluyor ve annesi onu öylesine çok seviyor ki Diane için kendini kandırma yolları bitiyor. Annesinin onu sevmediğini ve babasının aşktan hiçbir şeyi görmeyecek kadar kör olduğunu kabullenerek bir dünya kuruyor kendine. Anneanne ve dedesinin sevgisiyle avunuyor, onları kaybedince de tek başına bir savaşa başlıyor. Önce yakın bir arkadaşının ailesinin evinde kalıyor. Bir gün okuduğu bir Musset dizesi, “Acıyla çarp kalbim, deha sende çünkü” onu kardiyolog olmaya yönlendiriyor.

RAKİP KENDİ KIZIN BİLE OLSA!

Tıp tahsili yaparken tanıştığı öğretmenini annesinin yerine koyuyor. Annesinin ilgisizliğini ve kıskançlığını hep onun cehaletinden dolayı mazur gören Diane hayran olduğu bu kadında da annelik yetisinin olmadığını fark ediyor ve hatta kıskançlıkla yeniden karşılaşıyor. Kadınların asla rakip kabul etmediğini öğreniyor, rakip kendi öz kızları bile olsa!

Kadınlığın karanlık ruh hallerinde bir geziye çıkıyor Diane böylece. Aslında kadınların birbirlerinin önüne geçmek için yapabileceklerini görüyor. Ve işte hep aynı duvara vuruyor: Rakip kim olursa olsun, kendi kızın bile! Sonra da anneliği sorguluyor Diane. Bir annenin çoğunun kaderini nasıl değiştirdiğine şahit oluyor. Aslında çocukların kaderinin daha doğarken yazıldığını görüyor. Bir annenin çocuğuna ilgi göstermesinin de göstermemesinin de doğrularını ve yanlışlarını görüyor. Öğreniyor ki çocuğun kaderini anne yazar. Alır kalemi eline ve onun geleceğini şekillendirir. Tuhaftır ki yazılan bu kaderde annenin eğitiminden çok hayatla derdidir önemli olan...

Anne çocuğuna nasıl davrandıysa hayat da öyle davranır aslında. Çünkü çocuk kendine hep annesi gibi davranan insanları sokar hayatına. Sonrası mı? Kaderi değiştirmek hep elimizde!

ACIYLA ÇARP KALBİM

Amélie Nothomb

Çeviren: Ayşe Ece

Turkuvaz Kitap, 2019

128 sayfa, 18 TL.