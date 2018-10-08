‘Closer’ şimdi de tiyatro sahnesinde
İkincikat prodüksiyonu ‘Closer – Sevgi Neden Yetmez?’ yeni sezonda tiyatroseverlerle buluşacak.
‘Closer’, Patrick Marber’in aynı adlı eserinden 2004 yılında Julia Roberts, Natalie Portman gibi usta oyuncularla beyaz perdeye uyarlanmıştı. Eser şimdi de Cengiz Bozkurt yönetmenliğinde ‘Closer – Sevgi Neden Yetmez?’ adıyla tiyatro sahnesine taşındı.
Cansel Elçin, Pelin Akil, Serhan Onat ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi isimler rol aldığı oyun prömiyerini 26 Ekim'de yapacak. 1997 yılındaki prömiyerinden bu yana yazarın en ilgi gören oyunlarından biri olan ‘Closer’ tesadüfi bir şekilde birbirleriyle yolları kesişen dört kentli insanın ilişkilerini ele alıyor. Oyun, İkincikat prodüksiyonu ile 26 Ekim akşamı UNIQ Hall’de gösterime başlayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle