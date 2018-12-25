'Çingene Kızı'nın reprodüksiyonları 'Fırat’ın incileri' ile yapılacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler'Çingene Kızı'nın reprodüksiyonları 'Fırat’ın incileri' ile yapılacak
GeriKitap Sanat 'Çingene Kızı'nın reprodüksiyonları 'Fırat’ın incileri' ile yapılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
GAZİANTEP (AA)
25.12.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

'Çingene Kızı'nın reprodüksiyonları 'Fırat’ın incileri' ile yapılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Çingene Kızı'nın reprodüksiyonları 'Fırat’ın incileri' ile yapılacak

‘Çingene Kızı’ mozaiğinin ABD’den Gaziantep’e getirilen 12 parçasının reprodüksiyonları Fırat Nehri kıyısından toplanan taşlarla aslına uygun şekilde yapılacak ve tarihi eserin uzun yıllar sergilendiği Bowling Green Devlet Üniversitesi'ne gönderilecek.

Çingene Kızı’ mozaiğinin ABD’den Gaziantep’e getirilen 12 parçasının reprodüksiyonları, mozaiklerin çıkarıldığı bölgedeki taşlar kullanılarak aslına uygun şekilde yapılacak. Reprodüksiyonlar tarihi eserin uzun yıllar sergilendiği Bowling Green Devlet Üniversitesi'ne gönderilecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mozaik Eğitim Merkezi Koordinatörü ve mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, ekibiyle beraber tarihi eserin reprodüksiyonlarının aslına uygun yapılması için Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında taş topladı. Sökücü yaptığı açıklamada, ABD’deki üniversite ile yapılan anlaşma gereği Çingene Kızı mozaiğinin Gaziantep’e getirilen parçaları karşılığında, reprodüksiyonlarının gönderileceğini anımsattı. Sökücü, “Bu çalışmayı yaparken aslına uygun olsun istiyoruz. Belkıs kazı alanının yakınlarında, Fırat Nehri’nin kenarında taş topladık. Eserlerde bu taşları kullanacağız ve buradaki taşların tozlarıyla harçlarını yapacağız ki döneme uygun olsun.” şeklinde konuştu.
1960’lı yıllarda Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Ören Yeri’nde yapılan kaçak kazılarda yurt dışına çıkarılan, 1965’te Bowling Green Devlet Üniversitesince 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma mozaikleri, o tarihten bu yana üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde sergileniyordu. Eserlerin Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 5 ay önce protokol imzalanarak çalışmalara başlanmış, parçalar uçakla 28 Kasım’da Gaziantep’e getirilmiş, 8 Aralık’ta da Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenmeye başlanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Çingene Kızı'nın reprodüksiyonları 'Fırat’ın incileri' ile yapılacak

Metin Sözen’e ‘Büyük Şükran’ ödülü

Justinianus Köprüsü UNESCO’ya hazırlanıyor

2018'de sanat dünyasının büyük kayıpları