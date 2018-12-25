'Çingene Kızı'nın reprodüksiyonları 'Fırat’ın incileri' ile yapılacak
‘Çingene Kızı’ mozaiğinin ABD’den Gaziantep’e getirilen 12 parçasının reprodüksiyonları Fırat Nehri kıyısından toplanan taşlarla aslına uygun şekilde yapılacak ve tarihi eserin uzun yıllar sergilendiği Bowling Green Devlet Üniversitesi'ne gönderilecek.
‘Çingene Kızı’ mozaiğinin ABD’den Gaziantep’e getirilen 12 parçasının reprodüksiyonları, mozaiklerin çıkarıldığı bölgedeki taşlar kullanılarak aslına uygun şekilde yapılacak. Reprodüksiyonlar tarihi eserin uzun yıllar sergilendiği Bowling Green Devlet Üniversitesi'ne gönderilecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mozaik Eğitim Merkezi Koordinatörü ve mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, ekibiyle beraber tarihi eserin reprodüksiyonlarının aslına uygun yapılması için Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında taş topladı. Sökücü yaptığı açıklamada, ABD’deki üniversite ile yapılan anlaşma gereği Çingene Kızı mozaiğinin Gaziantep’e getirilen parçaları karşılığında, reprodüksiyonlarının gönderileceğini anımsattı. Sökücü, “Bu çalışmayı yaparken aslına uygun olsun istiyoruz. Belkıs kazı alanının yakınlarında, Fırat Nehri’nin kenarında taş topladık. Eserlerde bu taşları kullanacağız ve buradaki taşların tozlarıyla harçlarını yapacağız ki döneme uygun olsun.” şeklinde konuştu.
1960’lı yıllarda Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Ören Yeri’nde yapılan kaçak kazılarda yurt dışına çıkarılan, 1965’te Bowling Green Devlet Üniversitesince 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma mozaikleri, o tarihten bu yana üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde sergileniyordu. Eserlerin Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 5 ay önce protokol imzalanarak çalışmalara başlanmış, parçalar uçakla 28 Kasım’da Gaziantep’e getirilmiş, 8 Aralık’ta da Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenmeye başlanmıştı.
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