Çılgın klasikçiler: Pagagnini

Efsanevi keman virtüözü ve besteci Paganini’nin dehası, gösterinin sadece adına değil, tüm akışına da yansıyacak. Thomas Potiron, Fernando Clemente, Gueorgui Fournadjiev ve Isaac M. Pulet’den oluşan virtüöz dörtlü, Paganini’nin sofistike kompozisyonlarını, cüretkâr kişiliğini ve tartışılmaz yeteneğini sahneye taşıyacak. Sanatçılar gösteri boyunca Paganini’nin bestelerinin yanı sıra Mozart, Pachelbel, Chopin, Boccherini, Falla ve Sarasate’nin eserleri ile rock ve folk melodilerin de yer aldığı renkli bir repertuvar seslendirecek. Çello ve kemanların bir anda gitara, mandoline ve vurmalı çalgılara dönüşeceği sürprizlerle dolu Pagagnini, mizahla müziği buluştururken izleyenleri de gösterinin bir parçası haline getirecek.