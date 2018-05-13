Cihat Burak rekoru
Antik A.Ş.’nin düzenlediği 300. müzayedede Cihat Burak’ın ‘Hayal Donanma’ adlı eseri 1 milyon 130 bin lirayla rekor fiyata satıldı.
Türkiye’nin köklü müzayede kurumu Antik A.Ş.’nin düzenlediği 300. müzayedede Cihat Burak rekoru kırıldı. Yoğun kara mizah barındıran eserleriyle tanınan ressam Cihat Burak’ın 1964 yılında Paris Modern Sanatlar Müzesi’nde sergilenen ve uluslararası yarışmada müzenin üçüncülük ödülünü alan ‘Hayal Donanma’ isimli tablosu, çekişmeli geçen açık artırma sonucunda 1 milyon 130 bin liraya alıcı buldu. Bir müzayedede en yüksek fiyata satılarak rekor kıran Cihat Burak’ın eseri ‘Hayal Donanma’, 450 bin lira açılış fiyatıyla satışa sunulmuştu.
Önceki gün Antik Palace’ta düzenlenen ve Turgay Artam ile Olgaç Artam’ın yönettiği müzayedede Hoca Ali Rıza’nın ‘Kırmızı Ev’ isimli tablosu 915 bin lira, Sami Yetik’in ‘Ankara Kalesi’ adlı eseri 757 bin liraya satılırken Fahrel Nissa Zeid’in ‘Yelken’i 695 bin, Mehmet Fehmi Efendi’nin ‘Hilye-i Şerife’si 630 bin lira, İbrahim Çallı’nın ‘Emirgan’ isimli tablosu 560 bin lira, Burhan Doğançay’ın ‘Yelken’i 530 bin lira, Nuri İyem’in ‘Göç’ adlı tablosu 475 bin liraya yeni sahiplerinin oldu.
Antik A.Ş. yönetim kurulu üyesi Turgay Artam, müzayede sonrası yaptığı açıklamada “Bugün müzayedemizde geleceğin müzelerinde yer alacak eserlerin satışı gerçekleşti, Türk sanatına ve sanatçısına hak ettikleri ilgiyi gösteren tüm koleksiyonculara teşekkür ediyoruz. Bu eserleri bugüne kadar saklayarak koruyan ve müzayedede değerlendiren tüm eser sahiplerine de ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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