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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
13.05.2018 - 21:59, Son Güncelleme:

Cihat Burak rekoru

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Cihat Burak rekoru

Antik A.Ş.’nin düzenlediği 300. müzayedede Cihat Burak’ın ‘Hayal Donanma’ adlı eseri 1 milyon 130 bin lirayla rekor fiyata satıldı.

Türkiye’nin köklü müzayede kurumu Antik A.Ş.’nin düzenlediği 300. müzayedede Cihat Burak rekoru kırıldı. Yoğun kara mizah barındıran eserleriyle tanınan ressam Cihat Burak’ın 1964 yılında Paris Modern Sanatlar Müzesi’nde sergilenen ve uluslararası yarışmada müzenin üçüncülük ödülünü alan ‘Hayal Donanma’ isimli tablosu, çekişmeli geçen açık artırma sonucunda 1 milyon 130 bin liraya alıcı buldu. Bir müzayedede en yüksek fiyata satılarak rekor kıran Cihat Burak’ın eseri ‘Hayal Donanma’, 450 bin lira açılış fiyatıyla satışa sunulmuştu.

Önceki gün Antik Palace’ta düzenlenen ve Turgay Artam ile Olgaç Artam’ın yönettiği müzayedede Hoca Ali Rıza’nın ‘Kırmızı Ev’ isimli tablosu 915 bin lira, Sami Yetik’in ‘Ankara Kalesi’ adlı eseri 757 bin liraya satılırken Fahrel Nissa Zeid’in ‘Yelken’i 695 bin, Mehmet Fehmi Efendi’nin ‘Hilye-i Şerife’si 630 bin lira, İbrahim Çallı’nın ‘Emirgan’ isimli tablosu 560 bin lira, Burhan Doğançay’ın ‘Yelken’i 530 bin lira, Nuri İyem’in ‘Göç’ adlı tablosu 475 bin liraya yeni sahiplerinin oldu.
Antik A.Ş. yönetim kurulu üyesi Turgay Artam, müzayede sonrası yaptığı açıklamada “Bugün müzayedemizde geleceğin müzelerinde yer alacak eserlerin satışı gerçekleşti, Türk sanatına ve sanatçısına hak ettikleri ilgiyi gösteren tüm koleksiyonculara teşekkür ediyoruz. Bu eserleri bugüne kadar saklayarak koruyan ve müzayedede değerlendiren tüm eser sahiplerine de ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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