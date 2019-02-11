Cihat Aşkın: Bizim kültürümüzde de vals var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerCihat Aşkın: Bizim kültürümüzde de vals var
GeriKitap Sanat Cihat Aşkın: Bizim kültürümüzde de vals var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
DENİZ GÜNEY
11.02.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Cihat Aşkın: Bizim kültürümüzde de vals var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cihat Aşkın: Bizim kültürümüzde de vals var

Keman virtüözü Cihat Aşkın, yeni albüm projesi ‘Türk Valsleri’yle 15 Şubat akşamı Zorlu PSM’de seyirciyle buluşuyor. Gecede Hakan Aysev ve Görkem Ezgi Yıldırım gibi solustlar de sahnede olacak. Dede Efendi’nin ‘Yine Bir Gülnihal’inin de vals formunda bestelendiğini belirten Aşkın, “Demek ki bizim kültürümüzde de vals var ve besteciler 200 yıldır vals bestelemişler. Biz kendi kültürümüzde yarattığımız eserleri dünyaya niçin mâl etmeyelim? Bu düşünce benim için esas teşkil etmiştir” diyor.

Türk Valsleri’ projesi nasıl oluştu?
Bütün dünyada yeni yıl konserlerinde, balolarda ve bilumum eğlenceye yönelik etkinliklerde mutlaka vals çalınır. Ama bu valsler genellikle dünyaca bilindik Viyana valsleridir. Özellikle Johann Strauss’un meşhur Mavi Tuna isimli eseri bu konserlerin vazgeçilmezlerinden biridir. Ancak bizim müziğimizde de var olan Yürük Semai formu aslında bir vals niteliğinde ve yüzyıllardır kullanılmıştır. Dede Efendi ilk defa bu formu geliştirerek sarayda gelişmeye ve revaçta tutulmaya başlanan İtalyan müziğine bir cevap vermek istemiş ve bir çırpıda ‘Yine Bir Gülnihal’ isimli eseri bestelemiştir. Bu bir valstir. Demek ki bizim kültürümüzde de vals var ve besteciler 200 yıldır vals bestelemişler. Biz kendi kültürümüzde yarattığımız eserleri dünyaya niçin mâl etmeyelim? Bu düşünce benim için esas teşkil etmiştir. Tıpkı Dede Efendi 200 yıl önce çıkıp nasıl ben de yapabilirim dediyse, ben de çıktım ve dedim ki; dünya yapıyorsa ben de yapabilirim.

Projede hangi bestecilerin eserleri yer alıyor?
Proje aynı zamanda bir albüm projesidir. Konsere de ilk Türk Valsi olan Dede Efendi’nin ‘Yine Bir Gülnihal’ adlı eseri ile başlıyoruz. Bunun yanısıra İsmail Hakkı Bey ve Muhlis Sabahaddin Bey gibi romantik besteciler var. Tabi ki unutulmazlar arasında Refik Fersan, Arif Sami Toker ve Erol Sayan var. Neveser Kökdeş 20. Yüzyılın ilk yarısında yaşamış kadın bestecimiz ve Muhlis Sabahaddin Bey’in de kardeşi. Onun iki güzel eseri var. ‘Bekledim de gelmedin’ Yesari Asım Arsoy’dan bir klasik. Değerli öğretmenimiz Yavuz Özüstün’den ‘Bir deniz ki gözlerin’ ise muhteşem bir vals. Samanyolu hepimizin bildiği klasikleşmiş bir Metin Bükey bestesi. Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu’nun besteleri de artık toplumumuza mâl olmuş melodileriyle herkes tarafından bilinen eserler. Bunların yanında Azeri ‘Nazende Sevgilim’ de orijinal versiyonuyla albümde yer alıyor. Biz bazı yabancı bestecilerin valslerini de Türk müziği çalgılarının üslubu ile seslendirdik ve onları da bu albüme koyduk.

Büyük bir ekip size eşlik ediyor ‘Türk Valsleri’ projesinde, sanatçı kadrosundan ve konuk sanatçılardan baseder misiniz biraz?
Hem CD de hem de konserlerde bana eşlik eden değerli arkadaşlarım iki ayrı gruptan oluştu. Avrasya Oda Orkestrası - ki bizim prodüksiyon şirketinin bir orkestrasıdır- ve benim kendi kurduğum Aşkın Ensemble. Konser programlarımızda bu iki topluluktan da davet ettiğimiz değerli sanatçı arkadaşlarım var. Kanun sanatçısı Serkan Halili, bu projenin en başından beri yer aldı. Albümde olmayan ama konserlerde yer alacak olan şarkılar var mesela. Türk Valsleri ‘şarkılardır’ demiştim. 15 Şubat Zorlu konserinde sevgili dostlarım Hakan Aysev ve Görkem Ezgi Yıldırım ile sahnede olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Onların varlığı Türk Valsleri’ne farklı bir boyut getirecektir. Hakan Aysev’i çok uzun yıllardır beğeni ve ilgiyle takip ediyorum ama ilk defa bir arada sahneye çıkıyoruz. Görkem Ezgi Yıldırım ile 3 sene önce birlikte başladığımız bazı projeler vardı, turnelerde beraber sahneye çıktık ve güzel konserler verdik. Şimdi değerli dostlarımla beraber sahnede olmak benim için çok özel bir duygu olacak. Dinleyiciler sadece dans etmekle kalmayacaklar ama şarkılara da katılacaklar.

15 Şubat’taki konserde nasıl bir repertuvar bekliyor sanatseverleri?
Konser de yine albümde çaldığımız eserlerin yanı sıra Görkem Ezgi Yıldırım ve Hakan Aysev’in katılımıyla güzel şarkılarımız var. Dede Efendi’den Özdemir Erdoğan’a, İsmail Hakkı Bey’den Şostakoviç’e uzanan geniş bir yelpaze ile karşınızda olacağız.
Cihat Aşkın ‘Türk Valsleri’ konseri 15 Şubat Cuma saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018'in en iyi 50 kitabı

2018'in en iyi 10 tiyatro oyunu

2018'in en iyi 10 sergisi

Tanrı’ya yönelik bir söz