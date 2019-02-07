'Çığlık' Taksim'de sahnede
Ressam Edvard Munch'un aynı adlı tablosunun ilham kaynağı olduğu 'Çığlık' oyunu bu akşam 20.30'da Taksim Kabile Sahnesi'nde
Metehan Budak'ın yazıp yönettiği ve oynadığı 'Çığlık', Edvard Much’un aynı adlı tablosunun ilham kaynağı olduğu Grotowski’nin oyunculuk çalışmalarından ve hareket tiyatrosundan etkilenerek hazırlanmış bağımsız ve sözsüz oyun.
Oyun, varoluşsal sıkıntıların, yaradılıştan gelen yüklerin birikiminin bir çığlığa yüklenmesini konu alıyor. Duygusal anlamda yaşananlara büyüteç tutmayı hedefleyen oyunda varılan nokta ruhun yükünü açığa çıkarıyor. Yalnızlık, aşk, sorumluluklar, inanç ve kendine yabancılaşma gibi konular metaforlardan yararlanılarak ortaya koyuluyor. Bir varoluş dayanağı olarak çığlık, yoğun ruhsal çatışmaların ve çöküntünün tercümanı olarak sahneye konuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle