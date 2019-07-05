Christie’s’e Tutankamon tepkisi
Mısır, Christie’s Müzayede Evi’ne, çocuk firavun Tutankamon’un 3 bin yıllık büstünün satışının iptal edilmesi çağrısında bulundu.
Mısır Dışişleri Bakanlığı’na göre büst, büyük ihtimalle 1970’li yıllarda bir tapınaktan çalındı. 28 santimetrelik kahverengi büstün 5 milyon dolardan fazla bir fiyata satılması bekleniyor.
Christie’s Müzayede Evi yetkilileri, büstün geçmişte halka açık bir şekilde sergilenmiş olmasına karşın, Mısır’ın bu konudaki kaygılarını daha önce dile getirmediğini söyledi. Christie’s’ten yapılan yazılı açıklamada “Bu eser bir soruşturmaya konu değil ve hiç olmadı” denildi. Christie’s ayrıca büstün son 50 yıldaki sahiplerinin listesini yayımladı. Büstün, Alman aristokrat Prinz Wilhelm von Thurn’dan 1973 ya da 1974 yılında alındığı belirtildi.
Mısır, 1983’te tarihi eserleri ülkeden çıkartmayı yasaklayan bir yasayı yürürlüğe sokmuştu.
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