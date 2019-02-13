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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
AA
13.02.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri

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Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri

Anadolu'nun büyük mucitleri arasında yer alan Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri'nin tasarladığı eserler, ‘Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri’ sergisinde bir araya getirildi.

800 yıl sonra canlandırıldı
Anadolu'nun büyük mucitleri arasında yer alan ve İslam'ın altın çağında önemli çalışmalara imza atan Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri'nin tasarladığı eserler, ‘Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri’ sergisinde bir araya getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle İstanbul Cezeri Müzesi altında 800 yıl aradan sonra yeniden canlandırılan makineler, İstanbul UNIQ Expo'da ziyarete açıldı. Küratör Mehmed Ali Çalışkan sergiyi Cezeri'nin 13. yüzyılda kaleme aldığı ‘Kitab-ül Hiyel’ adlı kitabıhndan yola çıkarak hazırladıklarını söyledi.

15 kişilik ekip hazırladı
Sergide yaklaşık bin 500 metrekarelik alanda 16 ana cihazın yanı sıra yardımcı mekanik sistemlerle beraber 60 civarında düzenek izlenime sunuluyor.
Aynı zamanda sergide Cezeri'nin tasarladığı ilginç makineler ile tasarladığı dört süngülü kapı kilidi, şifreli kasası, tarihin ilk insansı robotu olan ve içecek sunan çocuk robotu, Antik Çin, Mısır, Yunan ve Batı medeniyetlerinin bilim adamlarından mekanik tarih üzerine çeşitli örnekler yer alıyor.
Ayrıca büyük Osmanlı alimi Takiyüddin'in mekanik saatinin çalışır vaziyetteki rekonstrüksiyonu da ilk olarak bu sergide sergileniyor. Yaklaşık 15 kişilik bir ekip tarafından hazırlanılan sergi kapsamında her pazar çocuk atölyesi düzenlenecek. Atölyede katılımcılar Cezeri'nin bazı icatlarını yeniden yapmaya çalışacak. Hafta boyunca açık olacak sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. 

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