Ceyda Düvenci ile küçüklere büyük konser
Tekfen Filar-Mini konserleri; bu yıl 9 Kasım’da Lütfi Kırdar’da. Şef Aziz Shokhakimov’un yönetimi, tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir’in kurgusu ve Ceyda Düvenci ile Yiğit Sertdemir anlatımıyla çocukları bekliyor.
Tekfen Filarmoni, çocuklara klasik müzik sevgisini aşılamak amacıyla bir kez daha küçükler için çalmaya hazırlanıyor. Konsere özel adını, 'Tekfen Filar-Mini' olarak değiştiren orkestra, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde 9 Kasım Cumartesi günü 11.00 ve 16.00'da Lütfi Kırdar’da 5-10 yaş arası çocuklar ve aileleriyle buluşacak. Biletleri satışa çıktığı hafta tükenen konserin bu yılki teması ‘Oyun’ olacak.
Yazar ve tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir’in yönetmenliği, Ceyda Düvenci ile Yiğit Sertdemir’in anlatımı ve Osman Ateş‘in koreografisiyle hazırlanan temsil, çocukları sihirli bir klasik müzik yolculuğuna çıkaracak. Küçük müzikseverler, aralarında Chopin, Paganini, Rahmaninov, Brahms gibi nice büyük bestecinin birbirinden güzel eserlerini anlatım, dans ve kukla oyunları eşliğinde dinleyecekler.
Bu sene konserlerin geliri, on beş yıldır faaliyetlerini Edirnekapı’da sürdüren ve müzik eğitimi yoluyla çocukların sağlam karakterli bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunan Barış İçin Müzik Vakfı’na bağışlanacak.
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