Çevirinin en iyileri ödüllendirildi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2014 yılında hayatını kaybeden Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ve bu yıla özel yazar ve çevirmen Ahmet Cemal’in anısına verilen Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü önceki gece gerçekleşen törenle sahiplerine takdim edildi.
2018 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, Alberto Manguel’in ‘Dönüş’ adlı novellasını İngilizce aslından Türkçeye çeviren Ülker İnce’ye ödülü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülten Eczacıbaşı tarafından verildi.
20 bin TL değerindeki Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ve bir kereye mahsus verilen 10 TL değerindeki Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü’nün sahipleri Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan tarafından açıklandı. Juniçiro Tanizaki’nin ‘Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın’ adlı romanını Japonca aslından Türkçeye çeviren Sinan Ceylan ve José Eduardo Agualusa’nın ‘Unutmanın Genel Teorisi’ adlı romanını Portekizce aslından Türkçeye çeviren Sevcan Şahin, Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü’nün sahibi oldu.
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