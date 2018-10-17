Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nün sahibi Yavuz Türk oldu
2018 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, seçici kurul tarafından Yavuz Türk’e verildi.
2018 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü; Orhan Koçak, Baki Asiltürk, Orhan Kahyaoğlu, Mehmet C. Doğan ve Yalçın Armağan’dan oluşan seçici kurul tarafından Yavuz Türk’e layık görüldü. Türk, çağdaş şiir tekniklerini kullanarak doğum ile ölüm arasındaki gerilimli ilişkiden yola çıkıp ‘insanoluş’ hallerini işlediği ‘Sonra, Doğdum’ adlı kitabıyla ödülü almaya hak kazandı. Ödül töreni, 17 Kasım Cumartesi günü saat 17:00’de TÜYAP Kitap Fuarı, Karadeniz Salonu’nda yapılacak. Törenin ardından ‘Çağdaş Şiirinin Yarım Asrı: 1968-2018’ başlıklı bir panel düzenlencek.
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