Çev Sanat’ın gençleri Venedik’te
ÇEV Sanat’ın “Genç Yetenekler Projesi “kapsamında eğitimlerine devam eden yetenekli genç sanatçılar 76. Venedik Film Festivali sırasında bir dizi resital verecek.
29-30-31 Ağustos ve 5-6-7 Eylül tarihlerinde ‘Çev Sanat Genç Yetenekler’den Cemal Aliyev, Elvin Ganiyev, Iraz Yıldız, Berfin Aksu ve Kenan Tatlıcı resital verecek. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri‘nin organize ettiği resital programında ‘Genç Yetenekler’; S. Rachmaninov, J. Brahms, J. Haydn, Fazıl Say, P.I. Tchaikovsky ve F. Shubert’in eserleri seslendirilecek. Resital, 76. Venedik Film Festivali sırasında; yaklaşık bin yıllık bir kiliseyi de barındıran kentin önemli sanat etkinliklerinin de yapıldığı San Clemente Palace Kempinski’de gerçekleşecek.
ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, Genç Yetenekler projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren sanatçıların dünyanın dört bir yanında önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, “Üstün yetenekli gençlerimiz ülkemizin kültür ve sanat elçileri olarak dünyanın en önemli salonlarında konserler veriyor. ÇEV Sanat’ın destekleriyle dünyanın en iyi okullarında eğitim görüyor, dünyanın en iyi hocalarından ders alıyorlar. Elde ettikleri başarılarla dünya markası olma sürecinde hızlı adımlarla ilerleyen bu genç sanatçılarımız ülkemizin gurur kaynağı olacaktır” dedi.
Berrin Yoleri öncülüğünde kurulan ÇEV Sanat; ‘Genç Yetenekler’ projesini 2009 yılında başlattı. Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil’den oluşan Sanat Kurulu’nun danışmanlığında yapılan seçmeler sonucunda belirlenen 42 yetenekli genç müzisyen proje kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.
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