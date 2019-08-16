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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.08.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Genç yetenekler Macaristan’dan iki ödülle döndü

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Genç yetenekler Macaristan’dan iki ödülle döndü

Macaristan’da düzenlenen Uluslararası Ilhona Feher Keman Yarışması’nda ÇEV Sanat Genç Yetenekleri 19 yaşındaki Doğa Altınok ve 10 yaşındaki Defne Güngör Türkiye’ye iki ödül kazandırdı.

ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesuluslararası arenada Macaristan’da düzenlenen 3. Uluslararası Ilhona Feher Keman Yarışması’ndan ödülle döndü.ÇEV Sanat’ın ‘Genç Yetenekler Projesi’ kapsamında Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde eğitimine devam eden 19 yaşındaki Doğa Altınok, Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenen 'Keman Yarışması’nda kendi yaş kategorisinde ikinci oldu. Bilkent Üniversitesi MSSF Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu’nda eğitimine devam eden 10 yaşındaki Defne Güngör  ise küçükler kategorisinde üçüncülük elde etti. Yarışmada ÇEV Sanat’ın Sanat Kurulu üyelerinden Cihat Aşkın’ın uluslararası jüride görev aldı.

Genç yetenekler Macaristan’dan iki ödülle döndü

Doğa Altınok, müzik eğitimine 2007 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başladı. Vienna da Amadeus International School ve ardından lisans eğitimi için Universität für Musik und darstellende Kunst Wien a kabul edildi. 2012 yılında Donizetti Klasik Müzik Ödülleri kapsamında 'Yılın Çıkış Yapan Genç Müzisyeni' ödülü aldı.

22’nci Uluslararası 'Andrea Postacchini' birincilik ödülüne layık görüldü. 2017 yılı Sedat-Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı ile IDSO’nun gerçekleştirdiği Ulusal Genç Yetenekler Yarışması’nın ödül konserinde yer aldı. 2017 ve 2018’de Cumhurbaşkalığı Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştirdiği 23 Nisan konserlerinde görev üstlendi. Dora Schwarzberg, Lotar Strauß, Boris Kuschnir, Itzhak Rashkovsky, Ani Schnarch, Cihat Aşkın, Ida Kavafianve Alexander Markov gibi önemli sanatçılar ile çalışmalar yaptı.

Defne Güngör, 2009’da Ankara’da doğdu. 2015 yılında başladığı Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Müzik Hazırlık İlkokulunda eğitimine devam etmektedir. 2018 yılında Prag da düzenlenen 'The J. Micka Internetional Violin Competition 2018' yarışmasında birinci oldu. 2016 ve 2018 yıllarında Igor Tkatchouk’ın düzenlediği Keman Masterclassına katıldı. 2019’da Alexsandr Vinnitskin’in düzenlediği Keman Masterclassına katıldı. 'Classic Pure Vienna International Music Competition' ve 'Grumiaux International Competition for Young Violinists ' yarışmalarında üçüncü oldu. 2016 yılında İgor Tkathouk Masterclass Konseri ile başladığı konser hayatına birçok konsere katılarak devam etti.Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Senfoni Orkestrasına en küçük solist olarak katılarak büyük beğeni toplamayı başardı.

 

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