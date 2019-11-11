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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Ceren Necipoğlu anısına Uluslararsı Arp Festivali düzenleniyor

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Ceren Necipoğlu anısına Uluslararsı Arp Festivali düzenleniyor

Bir uçak kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü arp sanatçısı Ceren Necipoğlu’nun anısına, bu yıl ilk kez düzenlenen Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, 15 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve Arp Sanat Dalı Başkanı, dünyaca ünlü arp sanatçısı ve pedagog Ceren Necipoğlu; Rio de Janerio’da verdiği konserden dönerken, 1 Haziran 2009’da uçağının Atlas Okyanusu’na düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Bu yıl ilk kez düzenlenen Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali; sanatçının ablası A. İmre Tüylü’nün önderliğinde, 'Sanat ve müzik aşkı, gençlerle yol bulsun!' sloganıyla 15 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, sanatçının 'paylaşarak öğrenme' felsefesini yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.  Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali’nin programında; tüm dünyadan sanatçıların katılabileceği Solo Arp ve Oda Müziği Yarışmaları, konserler ve ustalık sınıfları yer alıyor. Festival, yarışma jürilerini oluşturan dünyaca ünlü sanatçıların vereceği konserler ve ustalık sınıflarıyla farklı ülkelerden müzisyen ve sanatseverleri İstanbul’da bir araya getirmeyi hedefliyor. Festival komitesi başkanı A. İmre Tüylü ayrıca, gelecek yıllarda festivalin devamlılığını sağlayarak İstanbul’un kültür sanat hayatına katkıda bulunmayı ve maddi gücü yeterli olmayan genç
nesillerin sanatsal eğitimine imkan vermeyi de amaçladıklarını ifade ediyor.
Sanat yönetmenliğini, uluslararası arp sanatçısı ve ABD Indiana Üniversitesi Arp Bölümü Eş Başkanı Florence Sitruk’un üstlendiği Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali’nin organizasyon komitesi aynı zamanda; piyano sanatçısı, Anadolu Üniversitesi Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Lilian Tonella Tüzün; arp sanatçısı, Anadolu Üniversitesi Arp Sanat Dalı Öğretim Elemanı Gözde Ece Yavaş ve Necipoğlu’nun ablası A. İmre Tüylü’den oluşuyor. Festival kapsamında Pera Müzesi’nde, Young Hope (12-16 yaş) ve Young Artist (17-21 yaş) olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek Solo Arp Yarışmaları için başvurular 15 Aralık 2019 tarihine kadar devam ediyor. Arp bulunma zorunluluğu olmayan Oda Müziği Yarışmaları’nın son başvuru tarihi ise 1 Aralık 2019. 30 yaş altı katılımcılara açık olan yarışmalar, Özel Alman Lisesi’nde gerçekleşecek. Yarışma başvurularıyla ilgili detaylı bilgilere cnharpfestival.com adresinden ulaşılabilir. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali’nin sıra dışı programının tamamı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

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