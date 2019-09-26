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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ - İSTANBUL
26.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ceneviz surları bu kışı çıkaramaz

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Ceneviz surları bu kışı çıkaramaz

Galata'da geçen yıl aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması ile altı boşalan 700 yıllık tarihi Ceneviz surları aradan geçen bir yıla rağmen onarılmadı.

Karaköy’deki Arapcami Mahallesi Muhtarı Verkin Arıoba Kasapoğlu, tarihi surların onarımı için uzun yıllar mücadele ettiğini belirterek “Surların bulunduğu alan ve önündeki boşluk özel mülk olarak geçiyor. Zamanında surların önü mal sahibi tarafından otopark alarak kullanılıyordu. Surlar ve tarihi burç bu dönemde zarar gördü. Özel mülk olduğu için tadilatı veya restorasyonu yapılamadı. Biz onarımı için mücadele verdik. Ancak özel mülk olduğu için muhtarlığı ve belediyeyi aşan bir konu. Bakanlığın bu duruma müdahale etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl yağışlar nedeniyle surların altı boşaldı. Yıkılma tehlikesi oluştu. Geçen sürede başvurular yaptık, ancak onarılmadı. Surlar bu kışı atlatamayabilir. Çok yağış olursa daha fazla toprak kayması meydana gelir. Surların üzerinde kilise ve evler var. Hepsi için tehlike oluşturuyor” dedi.

Ceneviz surları bu kışı çıkaramaz

GERİYE 2 KULE KALDI

Cenevizliler 1204’te Latin istilası sonrasında Galata bölgesine yerleşmeye başladı. 1303-1352 yılları arasında ise Venediklilerin baskısından dolayı bu bölgeyi surlarla çevirdi. İnşa edilen tarihi surlardan günümüze sadece iki tane kule kaldı. Galata Kulesi’nin yakınındaki Şair Ziya Paşa Caddesi üzerinde bulunan kulenin devamındaki surlar yıllardır restore edilmedi. Tarihi Ceneviz burçlarının ikincisi ise Galata Kulesi’nin bir alt sokağında bulunuyor. Binaların arasında kalan kulenin üst kısmına kaçak bir yapı inşa edilmiş. Ancak yapı terk edildiği için kulenin üzerinde enkazı bulunuyor.

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