Cem Yılmaz yeni sezonda Zorlu PSM’de
Cem Yılmaz’ın son stand up gösterisi yeni sezonda Zorlu PSM’de...
Dünyanın birçok yerinde 5 binin üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, CMYLMZ – Diamond - Elite - Platinum - Plus adlı yeni şovu ile yeni sezonda Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak. İlk gösterilerin biletleri 1 Ağustos’ta satışa çıktı. Sezon boyunca, Zorlu PSM’de 30 gösteri sergileyecek Cem Yılmaz’ın ilk dokuz gösterisinin biletleri bugün, Biletix ve Zorlu PSM gişeleri üzerinden satışa çıktı.
Satıştaki Gösteri tarihleri:
30 Eylül Pazartesi; 21:00
1 Ekim Salı; 21:00
11 Kasım Pazartesi; 21:00
12 Kasım Salı; 21:00
13 Kasım Çarşamba; 21:00
16 Aralık Pazartesi; 21:00
17 Aralık Salı; 21:00
18 Aralık Çarşamba; 21:00
23 Aralık Pazartesi; 21:00
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