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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Çellonun idealist genci Avrupa’dan ödüllerle döndü

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Çellonun idealist genci Avrupa’dan ödüllerle döndü

İzmirli 15 yaşındaki Arya Nur Güneş eğitimini aldığı çelloda deneyim kazanmak için girdiği uluslararası yarışmalardan üçüncü kez birincilik alarak ‘dünya çapında solist’ olma hayaline emin adımlarla ilerliyor.

İzmir’de 5 yıldır çello çalan 15 yaşındaki Arya Nur Güneş, Avusturya ve Ukrayna’da kendi kategorisinde katıldığı uluslararası yarışmalardan birincilik elde ederek ailesinin ve Türkiye’nin gururu oldu. Arya Nur’u küçük yaşlarda müziğe olan ilgisi ve yeteneği nedeniyle ailesi konservatuvara göndermeye karar verdi. Sınavlarda başarılı olan Arya, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokuluna kabul edildi. Arya Nur Güneş, eğitmeni Prof. Dr. Çağlayan Ünal Sümer’in tavsiyesi ile yaklaşık 5 yıl önce çello çalmaya başladı. Kısa sürede başarısıyla hocalarının dikkatini çeken Güneş, katıldığı Kaunas Sonorum 2017 Genç Müzisyenler Uluslararası Müzik Yarışması’nda 18 ülkeden yaşları 10 ile 23 arasında değişen 590 müzisyen arasında jüri özel mansiyon ödülüne layık görüldü. 2018’de katıldığı II. LUTHIERS CLAR Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda kendi yaş kategorisinde 1. olan Güneş, bu yıl Ukrayna’da düzenlenen II. Uluslararası Genç Kemancı, Çellist ve Viola Sanatçıları Yarışması ve Avusturya’da düzenlenen Grand Prize Virtuoso Salzburg Uluslararası Müzik Yarışması’nda kendi kategorisinde birinci olmayı başardı.

Güneş, müzik eğitiminde en büyük destekçisinin annesi olduğunu, annesinin kendisiyle birlikte Madrid’e taşındığını kaydetti. Genç müzisyenin babası Koray Güneş ise kızıyla gurur duyduğunu, onun hedeflerine yardımcı olabilmek için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

Eğitimine bir yıldır Madrid’de devam eden Arya Nur Güneş, 5 yıldır çaldığı viyolonselde deneyim kazanmak için girdiği yarışmalardan birincilikle dönmesinin kendisini inanılmaz mutlu ettiğini söyledi. Çellonun hayatının bir parçası olduğunu dile getiren Güneş, şunları kaydetti:
“Hiç bu kadar sevdiğim bir şey bulmamıştım. Hayatım boyunca müzikle haşır neşir oldum ama çelloyu da bulduktan sonra hayatım tamamlandı diyebilirim. Eksik bir parça varmış o da çelloymuş, çellosuz yaşamı düşünemiyorum. Önüme bakarak devam edeceğim. Emeğimin karşılığını aldığım zaman çok mutlu hissediyorum. Dünya çapında bir solist olmak istiyorum. Çok büyük bir hayal, yapması da kolay olmayacak ama çok çalışırsam ve inanırsam her büyük sanatçı benim gibi bir öğrenciyse ve bunu yaptıysa benim ne eksiğim var, ben de yapabilirim aynısını. Ben de bunun için çalışıyorum."

 

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