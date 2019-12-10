‘Çekirdek aile’nin yıkıntıları: Bahane

Evli çift, korkunç bir saldırıya maruz kalır. Akla hayale sığması zor bu travma, kadını ve erkeği gerçek dışı bir hesaplaşmaya sürükler. ‘Bahane’ bir ilişkinin karanlık odalarını ve loş koridorlarını gözler önüne sererken; katılaşmış kadın, erkek kodlarını yıkarak seyirciyi inşa edilmiş çekirdek aile kavramının yıkıntıları içinde bırakıyor.

Mehmet Bilal Dede’nin kaleme aldığı, Burcu Salihoğlu’nun yönettiği ‘Bahane’ Merve Engin ve Onur Dikmen’in oyunculuklarıyla Koma Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

Oyunun müzik ve ses tasarımında Ferhat Polat’ın, dekor, kostüm tasarımında Defne Parman’ın, ışık tasarımında ise Ayşe Sedef Ayter’in imzası var.

‘Bahane’ 22 Aralık Pazar saat 17.00’de Kadıköy’deki Koma Sahnesi’nde.











