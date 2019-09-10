Cebinizde öykü var!
Türkiye’nin ilk öykü uygulaması olan #TrendekiYabancı dergisi yayına başladı. Derginin ilk sayısında Ferit Edgü, Müge iplikçi, Zeynep kaçar gibi isimlerin öyküleri bulunuyor.
#TrendekiYabancı, her ay yayımlanan bir öykü dergisi olarak yayın hayatına başladı. Uygulamayı indiren okuyucular, her sayıda yayımlanacak 20 öykünün beğendiği kısımlarının altını çizip paylaşabilecek. Can Yayınları’ndan çıkan dergiye abone olunduğunda her sayının içeriği çevrimdışı da okunabilecek.
Derginin ilk sayısında öyküsü olan yazarlar: Berkan M. Şimşek, Blair Lee, Bülent Ayyıldız, Devrim Kunter, Donna Miscolta, Ezgi Polat, Fatih Külahçı, Fatma Nur Kaptanoğlu, Ferit Edgü, Hakan Toker, Hikmet Hükümenoğlu, Juan José Millas, Katharine Weber, Mary Renzi, Mevsim Yenice, Müge İplikçi, Onur Akyıl, Orçun Ünal, Süreyyya Evren, Zeynep Kaçar.
#TrendekiYabancı dergisini App Store ve Google Play Store’dan indirebilirsiniz.
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