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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cazın yıldızları haziranda Antalya’da

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Cazın yıldızları haziranda Antalya’da

19-29 Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek Antalya Akra Caz Festivali, Dee Dee Bridgewater, Fazıl Say, Monica Molina, Roberto Fonseca, Iyeoka gibi dünyaca ünlü yıldızları ağırlayacak. Akra Hotels‘in bahçesinde gerçekleşecek festivalin 19 Haziran’daki açılışını, geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını büyüleyici sesiyle yorumlayan İspanya’nın romantik sesi Monica Molina yapacak. Konser öncesi Akra Jazz Band güçlü sesiyle Barbaros’u ve Şallıel Kardeşler’i konuk edecek.

Festivalin 20 Haziran’daki konuğu, etkileyici doğaçlamalarıyla öne çıkan Kübalı Caz piyanisti Roberto Fonseca olacak. ‘Havana Gecesi’ başlıklı konser öncesi Türkiye’nin en iyi caz vokallerinden Ece Göksu Quartet’i ile birlikte sahneye çıkacak.

‘Simply Falling’ şarkısıyla uzun süre dünya listelerinde ilk sırada kalan Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka ve New Orleans ile New York sokaklarının yüksek enerjisini taşıyan Tin Pan Band’ın 22 Haziran’da sahneye çıkacağı festival, 26 Haziran’da ‘Truva Sonatı’ ve ‘İzmir Süiti’ besteleriyle usta piyanist Fazıl Say’ı ağırlayacak.

28 Haziran’da Rus saksafoncu Igor Butman ve Moskova Caz Orkestrası’nın yanı sıra usta caz gitaristi Önder Focan da grubuyla birlikte sahne alacak. Festivalin 29 Haziran’daki kapanışını, günümüzün en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Grammy ödüllü Dee Dee Bridgewater yapacak. Bridgewater’a Akra Big Band eşlik edecek.

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