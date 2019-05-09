Cazın yıldızları haziranda Antalya’da
19-29 Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek Antalya Akra Caz Festivali, Dee Dee Bridgewater, Fazıl Say, Monica Molina, Roberto Fonseca, Iyeoka gibi dünyaca ünlü yıldızları ağırlayacak. Akra Hotels‘in bahçesinde gerçekleşecek festivalin 19 Haziran’daki açılışını, geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını büyüleyici sesiyle yorumlayan İspanya’nın romantik sesi Monica Molina yapacak. Konser öncesi Akra Jazz Band güçlü sesiyle Barbaros’u ve Şallıel Kardeşler’i konuk edecek.
Festivalin 20 Haziran’daki konuğu, etkileyici doğaçlamalarıyla öne çıkan Kübalı Caz piyanisti Roberto Fonseca olacak. ‘Havana Gecesi’ başlıklı konser öncesi Türkiye’nin en iyi caz vokallerinden Ece Göksu Quartet’i ile birlikte sahneye çıkacak.
‘Simply Falling’ şarkısıyla uzun süre dünya listelerinde ilk sırada kalan Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka ve New Orleans ile New York sokaklarının yüksek enerjisini taşıyan Tin Pan Band’ın 22 Haziran’da sahneye çıkacağı festival, 26 Haziran’da ‘Truva Sonatı’ ve ‘İzmir Süiti’ besteleriyle usta piyanist Fazıl Say’ı ağırlayacak.
28 Haziran’da Rus saksafoncu Igor Butman ve Moskova Caz Orkestrası’nın yanı sıra usta caz gitaristi Önder Focan da grubuyla birlikte sahne alacak. Festivalin 29 Haziran’daki kapanışını, günümüzün en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Grammy ödüllü Dee Dee Bridgewater yapacak. Bridgewater’a Akra Big Band eşlik edecek.
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