Cazın yıldızları Antalya’da

Festivalin ilk konuğu geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren, büyüleyici sesiyle dikkat çeken dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Monica Molina oldu. ‘Tu Despedida’, ‘Vuela’, ‘De Cal y Arena’, ‘A Vida’, ‘Mar Blanca’ ve ‘Autorretrato’ albümlerinin sevilen parçalarını festivalin açılış gecesinde hayranları için seslendirdi.

İlk olarak sahneye Antalya’da yaşayan ve müzik kariyerlerinde önceliği caz müziğine vermiş olan müzisyenlerden oluşan Akra Jazz Band ‘e Barbaros ve saksafonda müzik kariyerlerinde sayısız başarıya imza atmış olan Şallıel Kardeşler eşlik etti.

ROBERTA FONSECA İLE ‘HAVANA GECESİ’

Festival ikinci gecesinde ise; Kübalı Caz piyanisti Roberto Fonseca’yı sahnesinde konuk etti. İbrahim Ferrer, Orlando ‘Cachaíto’ López, Rubén González, Guajiro Mirabal y Manuel Galbán gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan ve Buena Vista Social Club’ta da çalan Roberto Fonseca; kendine has müzikal yorumunun yanı sıra, hem solo hem de sahnedeki diğer enstrümanlarla birlikte yaptığı doğaçlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Konserin sonunda ise Fonseca, Antalya için özel olarak bestelediği eseri çalarak seyircilere bir sürpriz yaptı. ‘Antalya’ adını verdiği eseri çalmadan önce seyircilerle duygularını paylaşan Fonseca, Dün gece konser için Antalya’ya geldiğimizde hepimiz bu şehre hayran kaldık. ve bizden size bir teşekkür olsun diye gece boyunca bu parçayı besteledik. Eseri bu festivale, Türkiye’ye, müzisyenlerinize ve geleneksel müziğinize ithaf ediyoruz. Huzurunuzda seslendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz dedi. Konser öncesinde ise Türkiye’nin caz vokalistlerinden Ece Göksu, Quartet’i ile birlikte sahne aldı.

IYEOKA ‘BENİM RUHUMDA BU ÜLKENİN ÇOK GÜZEL BİR YERİ VAR’



Festivalin üçüncü gününde Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka sahne aldı. Simply Falling şarkısıyla uzun süre dünya listelerinde ilk sırada kalan sanatçı, konserde bu parçayı seslendirmeden önce seyircilere ‘Bu şarkıyı size ithaf ediyorum’ dedi. Ardından seyircilerin büyük coşkuyla eşlik ettiği Iyeoka, güçlü sesi ve sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Black Coffee parçasına başlamadan önce ise , en sevdiği kahvenin Türk kahvesi olduğunu söyleyen Iyeoka , sahneye gelen Türk kahvesini içti. Iyeoka’nın dansları ve şovu renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye ile arasında çok özel bir bağ olduğuna inandığını söyleyen Iyeoka; ‘Antalya harika bir yer. Burada olmak gerçekten muhteşem. Daha uzun zaman geçirmek isterdim. Ancak konser sonrası hemen Rusya’ya gitmem gerekiyor. Ama en kısa zamanda yeniden bu güzel şehre gelmek istiyorum. Türkiye’ye her seferinde beni çeken özel bir güç olduğuna inanıyorum. Bu gece burada birlikte şarkı söyleyeceğiz, dans edeceğiz, nefes alacağız’ dedi. Akra Hotels sahnesinde gerçekleşen konser öncesinde; New Orleans ve New York sokaklarından gelen Amerikan Halk Müziği, Caz ve Blues müziğinin yüksek enerjili gruplarından Tin Pan Band dinleyici ile buluştu.

FAZIL SAY ‘TRUVA SONATI’ VE ‘İZMİR SÜİTİ’ İLE FESTİVAL SAHNESİNDE

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ikinci yılında da festivalde dinleyenlerle buluşacak. 26 Haziran Çarşamba akşamı saat 21:00‘de Akra Hotels’de gerçekleşecek konserde sanatçı; son eserleri arasında yer alan Truva Sonatı’nı ve İzmir Süiti’ni yorumlayacak. Festival 28 Harizan Cuma ‘Igor Butman ve Moskova Caz Orkestrası’ nı ağırlayacak ve son gün 29 Haziran Cumartesi dünyanın en iyi caz vokalistleri arasında gösterilen, toplamda 8 kez Grammy’e aday olan, 1997 yılında “En iyi caz vokal performansı” ve 2010 yılında “En iyi caz vokal albümü” dalında Grammy ödülü kazanan Dee Dee Bridgewate konuk olacak.