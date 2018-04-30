Caz müziğini konuşacaklar
DÜNYACA ünlü sanatçılar ve caz müziğin usta isimleri Antalya Akra Caz Festivali’nde sanatseverlerle buluşacak.
Antalya’da ilki gerçekleşecek olan festival, modern ve klasik cazın yanı sıra caz müziği, funk, rock, Latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Antalya Akra Caz Festivali, 2-12 Mayıs tarihleri arasında Akra Hotels Antalya’nın bahçesine kurulacak açık hava sahnesinde, Akdeniz’in ve Beydağlar’ın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşecek. Festival, sanatseverlere sunacağı müzikal şölenin yanı sıra, ‘Akra Jazz Talks’ söyleşisine de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yazar ve sunucu Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde düzenlenecek olan Akra Jazz Talks’un konukları İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, usta tiyatro sanatçısı Selçuk Yöntem ve ünlü caz sanatçısı Şenay Lambaoğlu olacak. Halka açık olacak söyleşi, 3 Mayıs Perşembe saat 17.30’da Akra Hotels’de ücretsiz olarak izlenebilecek. www.akrajazz.com
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