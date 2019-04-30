'Caz ışığı' sahne arkasından yansıtılıyor
Engü Balkan, The Badau Jazz Club’ta sahne alan 18 caz sanatçısının sahneye çıkmadan birkaç saat önce yaptıkları provalar esnasında çekilen portrelerini 'Caz Işığı Projesi'nde bir araya getiriyor.
İstanbul’da The Badau Jazz Club’ta sahne alan 18 caz sanatçısının sahneye çıkmadan birkaç saat önce yaptıkları provalar esnasında Engü Balkan tarafından çekilen portrelerinden oluşan ‘Caz Işığı Projesi’ sergisi, bugün Fotoğrafevi’nde açılacak. Fotoğrafları mobil telefonla ve tripoda bağladığı bir ışık kaynağı ile çeken Balkan, fotoğraf stüdyolarından değil, sahne arkasından yükselen ‘caz ışığı’nı sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyor. Sergide; Şirin Soysal, Şenova Ülker, Dolunay Obruk, Ozan Musluoğlu gibi isimlerin bulunduğu 18 sanatçının fotoğrafı bulunuyor.
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