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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
DENİZ GÜNEY
16.01.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

‘Caz her zaman yeniyi temsil eder’

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‘Caz her zaman yeniyi temsil eder’

Virtüözitesi, yaratıcılığı, farklı stilleri bir arada sunabilen müzikal çeşitliliğiyle jenerasyonunun en önemli müzisyenlerinden sayılan İspanyol caz piyanist Ariadna Castellanos, 25 Ocak’taki İş Sanat konseri öncesi sorularımızı yanıtladı.

Flamenko, caz, elektronik ve dünya müziği gibi farklı tarzları bir araya getirmeye nasıl karar verdiniz?
Son derece meraklı bir insanım ve bu müziğe olan yaklaşımımı da yansıtıyor. Bir süre çalıp müzik tarzı yaratmak için çok uzun zaman harcadım ve sonra her zaman başka bir şeyi denemeye istekli olduğumu gördüm. Tüm müzik tarzlarında beni tutan sebep her neyse, şimdi beni İspanya’da ilk kez kurulan Virtual Reality Experiences Studio (Sanal Gerçeklik Deneyimleri Stüdyosu) markamız MiiZ’i kurmaya itti.
Klasik müzik eğitimim ve kariyerimden sonra ilk albümüm ‘Flamenco Black and White’ çıktı. Uzun yıllar flamenko albümlerini dinledim, flamenko gitaristlerinden ve dansçılarından çok şey öğrendim ve sonunda kendi bestelerimi yapmaya başladım. Sonrasında Berklee’ye caz müzik öğrenmeye gittim. Caz öğrendikten sonra, ‘MJU:ZIK’ albümü geldi ve bu albüm bir caz piyanistiyle elektronik müzik prodüktörünün harika bir buluşması oldu diyebilirim. Şimdiyse, ‘Monster’ isimli üçüncü albümümü kaydediyorum. Albümde, enstrümantal parçalar, elektronik müzik ve piyanodan bir seçki var. Diğer ikisinden daha popüler bir albüm olacağını düşünüyorum.

‘New jazz’la ilgili ne düşünüyorsunuz?
‘Caz’ kelimesini kendi başına çok seviyorum çünkü caz, doğaçlamayla ilgili. Bu nedenle caz her zaman yeniyi temsil eden, bir daha aynı etkinliğe gitseniz bile ilk defa çalındığı gibi olmayan yepyeni bir müzik. Ne zaman bir şarkı çalsak, bir kısmı dinleyenler tarafından tanınacak ve bazı parçalar her seferinde yeni, şaşırtıcı ve farklı olacak. Caz müzikte sevdiğim birçok sanatçı var: Esperanza Spalding, Hiromi, Snarky Puppy...

İspanya’da yeni kurduğunuz müzik stüdyosunda günleriniz nasıl geçiyor?
MiiZ’de (www.miizvrmusic.com) Play Station’ın dünya çapında ilk kez çıkacak VR deneyimli oyunu için ilk orijinal soundtrack ‘Legends of Catalonia’yı hazırladık. Artık eğlence dünyasının içinde sonsuz olasıkta sürükleyici deneyimler bulabilmek mümkün. Görsel deneyimlere eklenen yeni mekansal seslerle beraber her gün yeni açılan bu kapıda, deneyimle yapabileceğiniz her şeyi keşfetmek için heyecanlanmamak mümkün değil.

‘MJU: ZIK’ albümünüzde, farklı müzikal kökenden sanatçılarla mükemmel işbirlikleri görüyoruz. Özellikle Ed is Dead ile...
Benden farklı bir tarza ve vizyona sahip sanatçılarla işbirliği yapmayı seviyorum. Sizden en farklı olanı, size daha çok şey öğretebilir. Ed is Dead (MJU: ZIK) ve Jorge Barrallo (Monster) ile derin ve güçlü bir ses elde etmeye çalışıyorum. Eğer hem karanlık müziğe sahip bir tekno yapımcısı (Jorge Barrallo) hem de hip hop-R&B sanatçısı Odille Lima ile müzik yapabiliyorsam bu gerçek bir lezzet oluyor. Sanırım tüm bunların birleşimi, İş Sanat konser salonunda da yapmak istediğimiz şey!

İş Sanat konserinde Türk dinleyicileri neler bekliyor?
‘MJU: ZIK’ albümünden şarkılar ve yeni albümüm ‘Monster’dan şarkılar çalacağız. Flamenko, elektronik, caz, hip hop, klasik ve pop şarkıları duyacaklar. Birçok piyano şarkısı ve ayrıca grupla çalacağımız çok sayıda farklı şarkı olacak. Konserin sonunda umarım herkes ayağa kalkıp dans etmek ister!

2018’deki en favori albümleriniz neler oldu?
Rosalia’nin ‘El mal querer’, Imagine Dragons’un ‘Evolve’ ve MUSE’un ‘Simulation Theory’...

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