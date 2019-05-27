Caz Festivali genç cazcılarını seçti
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler belirlendi.
22 yıldır Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenen ve bu sene 26’ncısı düzenlenen İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler belirlendi. Başvuruda bulunan grup ve solo projeler arasından 26 Mayıs Pazar günü Salon İKSV’de yapılan değerlendirme sonrasında kazananlar Bilge Günaydın Trio, Bluemonk, Document1, Kazım Quintet, Mines Two ve Standart Mafyası oldu. Seçilen isimler İKSV tarafından düzenlenen 26’ncı İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Parklarda Caz’da sahne alacak.
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