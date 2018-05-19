Cannes'da Altın Palmiye Japonya'ya gitti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerCannes'da Altın Palmiye Japonya'ya gitti
GeriKitap Sanat Cannes'da Altın Palmiye Japonya'ya gitti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Kitap Sanat
AA
19.05.2018 - 22:47, Son Güncelleme:

Cannes'da Altın Palmiye Japonya'ya gitti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cannes'da Altın Palmiye Japonya'ya gitti

Bu yıl 71’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yönettiği "Manbiki Kazoku" (Bir Aile İşi) adlı film kazandı.

Fransa’nın Cannes kentinde 9 Mayıs’ta başlayan festivalin kapanış programı ve ödül töreni Festival Sarayı'nda düzenlendi. En iyi filme verilen "Altın Palmiye" ödülüne Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yönettiği "Manbiki Kazoku" (Bir Aile İşi) filmi layık görüldü.

Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü, Kazak yönetmen Sergei Dvortsevoy'un yönettiği "Ayka" filmindeki rolüyle Samal Yeslyamova’ya verilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Dogman" filmindeki rolüyle İtalyan aktör Marcello Fonte oldu.

Ödül töreninde sahneye çıkan İtalyan aktris Asia Argento, 1997 yılında ABD’li yapımcı Harvey Weinstein tarafından festival sırasında tecavüze uğradığını söyleyerek, “Aranızda kadınlara karşı yakışıksız davranışlarda bulunmuş olanlar var ve kimler olduğunu biliyoruz. Bunun cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki, ödülünü filmin çekimleri sırasında karşılaştığı sokak çocuklarına ve sığınmacılara adadığını söyledi. Labaki, konuşmasında zor şartlarda yaşayan göçmenlere de değindi.

Törenin sonunda jüri üyeleri ve ödüle layık görülenler, sunucu Fransız aktör Edouard Baer tarafından Festival Sarayı’nın girişinde kurulan sahneye davet edildi. Şarkıcılar Sting ve Shaggy burada özel kapanış konseri verdi.

Avusturyalı oyuncu Cate Blanchett’ın başkanlığını üstlendiği festival jürisinde Chang Chen, Ava DuVernay, Robert Guediguian, Khadja Nin, Lea Seydoux, Kristen Stewart, Denis Villeneuve ve Andrey Zvyagintsev yer aldı.

Festivalde bu yıl Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Ahlat Ağacı" adlı film de ana bölümde yarıştı. Gösterimi dün yapılan, uzun süre
ayakta alkışlanan "Ahlat Ağacı" sinema eleştirmenlerinden övgü aldı.


71. Cannes Film Festivali'nde ödüllerin dağıtımı şöyle oldu:

- Altın Palmiye: Hirokazu Kore-eda, (Manbiki Kazoku) 
-Büyük Ödül, Spike Lee, (Blackkklansman)
-Altın Kamera, Lucas Dhont, (Girl)
-En İyi Yönetmen, Pawel Pawlikowski, (Cold War)
-En İyi Erkek Oyuncu, Marcello Fonte, (Dogman)
-En İyi Kadın Oyuncu, Samal Yeslyamova, (Ayka)
-Juri Özel Ödülü, Nadine Labaki, (Capharnaüm)
-En İyi Senaryo, Alice Rohrwacher, (Lazzaro gibi mutlu) ve Nader Saeivar, (Üç yüz)
-Belirli Bakış Ödülü, Ali Abbasi, (Border)
-En İyi Kısa Film, Charles Williams, (All These Creatures).

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cannes'da Altın Palmiye Japonya'ya gitti

Davut’un Golyat’ı varsa Asteriks’in Roma’sı var!

Eserlerinden müzik geçen yazar

Göbeklitepe’ye modern tanıtım merkezi