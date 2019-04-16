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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
16.04.2019 - 17:50, Son Güncelleme:

Çanakkale'nin kahramanları Salt Beyoğlu’nda

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Çanakkale'nin kahramanları Salt Beyoğlu’nda

Köken Ergun'un yaklaşık üç yılda çektiği, Çanakkale Savaşları odağında şehitlik ve kahramanlık kavramlarını inceleyen ilk uzun metrajlı filmi 'Heroes - Şehitler’ ,26-27-28 Nisan’da SALT Beyoğlu Açık Sinema’da gösterilecek.

Çanakkale Savaşları odağında şehitlik ve kahramanlık kavramlarını inceleyen ‘Heroes - Şehitler’, Köken Ergun tarafından üç yılı geçkin bir sürede hazırlandı. Sanatçının ilk uzun metrajlı filmi, ilk kez 2018’de Sidney’deki Artspace’te gösterildi. Gelibolu Yarımadası’nda elliden fazla turu kayıt altına almadan önce bölgeye ziyaretler gerçekleştiren Ergun, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan tur rehberleriyle yakın bir çalışma yürüttü. Rehberlerin savaş tasvirleri, turlara katılanların görüşleri ve kostümlü temsilî canlandırmalardan görüntüleri bir araya getiren film, ayrı kültürlerin ortak bir tarihi nasıl deneyimlediği, yorumladığı ve aktardığına dikkati çekiyor. ‘Heroes - Şehitler’in SALT Beyoğlu’ndaki çoklu gösterimleri kapsamında, sanatçı ile Leipzig Güzel Sanatlar Akademisi’nde (HGB) misafir öğretim görevlisi Zeynep Sayın 27 Nisan saat 17.00’de Açık Sinema’da bir söyleşi yapacak. Avustralya-Türkiye ortak yapımı Heroes – Şehitler filmi, Australian War Memorial, Protocinema ve Artspace’ın ortak siparişi ve SAHA Derneği ile Çanakkale Bienali İnisiyatifi’nin ek desteğiyle üretildi.

‘Heroes - Şehitler’ filmi SALT Beyoğlu Açık Sinema gösterim tarihleri...
26 Nisan Cuma, 19.00
27 Nisan Cumartesi, 15.00
28 Nisan Pazar, 15.00

 

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