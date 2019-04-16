Çanakkale'nin kahramanları Salt Beyoğlu’nda
Köken Ergun'un yaklaşık üç yılda çektiği, Çanakkale Savaşları odağında şehitlik ve kahramanlık kavramlarını inceleyen ilk uzun metrajlı filmi 'Heroes - Şehitler’ ,26-27-28 Nisan’da SALT Beyoğlu Açık Sinema’da gösterilecek.
Çanakkale Savaşları odağında şehitlik ve kahramanlık kavramlarını inceleyen ‘Heroes - Şehitler’, Köken Ergun tarafından üç yılı geçkin bir sürede hazırlandı. Sanatçının ilk uzun metrajlı filmi, ilk kez 2018’de Sidney’deki Artspace’te gösterildi. Gelibolu Yarımadası’nda elliden fazla turu kayıt altına almadan önce bölgeye ziyaretler gerçekleştiren Ergun, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan tur rehberleriyle yakın bir çalışma yürüttü. Rehberlerin savaş tasvirleri, turlara katılanların görüşleri ve kostümlü temsilî canlandırmalardan görüntüleri bir araya getiren film, ayrı kültürlerin ortak bir tarihi nasıl deneyimlediği, yorumladığı ve aktardığına dikkati çekiyor. ‘Heroes - Şehitler’in SALT Beyoğlu’ndaki çoklu gösterimleri kapsamında, sanatçı ile Leipzig Güzel Sanatlar Akademisi’nde (HGB) misafir öğretim görevlisi Zeynep Sayın 27 Nisan saat 17.00’de Açık Sinema’da bir söyleşi yapacak. Avustralya-Türkiye ortak yapımı Heroes – Şehitler filmi, Australian War Memorial, Protocinema ve Artspace’ın ortak siparişi ve SAHA Derneği ile Çanakkale Bienali İnisiyatifi’nin ek desteğiyle üretildi.
‘Heroes - Şehitler’ filmi SALT Beyoğlu Açık Sinema gösterim tarihleri...
26 Nisan Cuma, 19.00
27 Nisan Cumartesi, 15.00
28 Nisan Pazar, 15.00
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