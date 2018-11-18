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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.11.2018 - 23:37, Son Güncelleme:

Çalıntı Picasso tablosu bulundu

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Çalıntı Picasso tablosu bulundu

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde müzeden 6 yıl önce çalınan Picasso’nun "Harlequin Başı” isimli tablosu Romanya’da gömülü halde bulundu.

Hollanda’nın Rotterdam kentindeki bir müzede sergilenen Pablo Picasso’nun "Harlequin Başı” isimli tablosu ve 6 sanat eseri 6 yıl önce çalınmıştı. Rumen polisi, Picasso’nun 800 bin euro değer biçilen tablosunu, bir ormanda toprağa gömülü olarak bulduğunu duyurdu.

Romanya’da Organize Suçlar Savcılığından yapılan açıklamaya göre, 2012 yılında çalınan yedi tablodan birisi olan "Harlequin Başı”, önümüzdeki birkaç gün içinde analiz edilerek orjinalliği ortaya çıkacak.

Çalıntı Picasso tablosu bulundu

HIRSIZIN ANNESİ YAKTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Değerinin 18 milyon euro olduğu tahmin edilen iki Monet, bir Gauguin ve bir Matisse tablosunun sonsuza kaybolduğuna inanılıyordu. O dönemde tabloları çaldığı iddia edilen Radu Dogaru’nun annesi, oğluna karşı suçlamaların düşmesini sağlamak için, kanıtları yok etmek için tabloları yaktığını açıklamıştı. Ancak, Romen kökenli Hollandalı yazar Mira Feticu’ya gönderilen esrarengiz bir mesajda, başyapıtların en azından bir kısmının hala sağlam olduğu iddia edilmişti. Feticu, 10 gün önce verdiği demeçte, "Picasso’dan tablosunun saklandığı yeri belirten talimatları içeren bir mektubu Rumence aldım” açıklamasını yapmıştı.

ZANLININ EVİNİN YAKININDA BULUNDU

Ünlü tablo, Romanya’nın Tulça şehrinin ormana yolunda, hırsızlıkla suçlanan Dogaru’nun evine yaklaşık 15 km uzaklıkta, karla kaplı bölgenin kazılmasıyla plastikle sarılmış halde bulundu. Hollanda televizyonu NOS’a konuşan Triton Koleksiyonun Eski Küratörü Peter van Beveren, “Tablonun özgünlüğüyle ilgili pek çok şüphe var” açıklamasında bulundu.

Soygunla ilgili Radu Dogaru ve annesi Olga dahil olmak üzere toplam altı kişi, 2014 yılında iki ila altı yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Sigortacılara tazminat olarak 18,1 milyon euro ödeme yapıldı.

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