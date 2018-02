'Çalılar Diyarı'nda arkadaşlık sınavı

İnsan, mecburiyet duygusuyla kendisinde her şeyi yapma cesareti bulabilir. Bu duyguyla kimi zaman bir başkasının canını yakarken kimi zaman da en yakınımızda olanın hayatını kurtarabiliriz. Hayatın riski, belki de doğal akışı tam olarak buradadır. Kazanmak biraz da kaybetme korkusuyla güzelleşen bir andır. Peki, sevdiğiniz insanlar için nasıl riskler alabilirsiniz? Ya arkadaşlarınız, kardeşiniz söz konusuysa? Zorlu bir yolculuk için ne kadar cesursunuz?

Bu sorunun yanıtını ödüllü yazar, şair Altay Öktem ‘Çalılar Diyarı-Sihriâlem Geçitleri’nde arıyor. Can Çocuk Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşan, resimlerinde Elif Deneç imzası olan ve zorlu bir arkadaşlığın etrafında şekillenen anlatı, meraklı, bir o kadar korkusuz Çağıl’ın içine düştüğü zorlu serüvenle açılıyor. Altay Öktem, ilk kez genç okurlarını selamladığı bu kitabında gözünü budaktan sakınmıyor.

Sahici bir atmosferde karakterlerini ete kemiğe bürüyor. Gerçeklik perspektifinde ilerleyen anlatıyı, hayal gücünün tarifsiz sonsuzluğuyla harmanlayan Öktem, bugüne değin biriken edebiyat deneyimini genç okurlara aktarmakta ustalığını bir kez daha konuşturuyor.





Altay Öktem



Gelelim hikâyeye... Berk ve Çağıl aynı okulda okuyan iki arkadaştır. Berk, Çağıl’a göre daha temkinli bir çocuktur. Çağıl ise Berk’in aksine maceraya atılmaya meraklı, çevik bir karakterdir. Peki Çağıl’ın cesaretini bu denli perçinleyen durum nedir? Elbette ki kardeşinin aniden ortadan kayboluşudur. Çağıl, onu bulmak için her şeyi feda etmeye hazırdır. Çok sevdiği arkadaşı Berk bile olsa...

Çağıl, sihirli bir geçitten geçerek vardıkları Çalılar Diyarı’nda mahsur kalan kardeşini kurtarmak için Berk’i feda etmeye razı olmuştur.

Kral ve Kraliçe Çalı’nın canlanması için bir başka insanın Çalılar Diyarı’na gelmesi ve enerjisini kendileri için kullanmaları gerekmektedir. Çağıl’ın kardeşine kavuşmasının tek koşulu budur.

Berk, Çağıl’ın ısrarlarına dayanamamıştır ve gözlerini açtığında artık bambaşka bir diyardadır. Kargaların eşlik ettiği, çalılardan oluşan rüya âlemindedir. Berk, yaşadığı şaşkınlığı atlatmaya çalışırken Çağıl onu Kral ve Kraliçe ile tanıştırır ve yaptıkları korkunç plandan habersizdir. Berk, bir anda kendisini bir kafesin içinde rehin alınmış bulur. Karşısında kocaman bir dev vardır. İşte tam da şu an mücadele etme vaktidir ve Berk tüm cesaretini toplayıp kaçmanın yollarını arar. Peki Çağıl neden bu oyunun parçası olmuştur? Çağıl için itiraf vakti gelmiştir: Kardeşini kurtarmak... Berk, en sevdiği arkadaşının kardeşini kurtarmadan bir adım öteye gitmeyecektir.

Altay Öktem’in ‘Çalılar Diyarı–Sihriâlem Geçitleri’ndeki nefes kesen anlatımı arkadaşlık kavramını bir kez daha sorguluyor. Güven, aile ve fedakârlık temaları üzerinden ilerleyen anlatı tüm çocukların kenetlenip tekrar dünyaya dönmesiyle son buluyor.

Peki bizi bundan sonrasında ne bekliyor? Altay Öktem yepyeni geçitlerde, bambaşka diyarlarda karşılaşacağımızı müjdeliyor.



ÇALILAR DİYARI

SİHRİÂLEM GEÇİTLERİ 1

Altay Öktem

Resimleyen: Elif Deneç

Can Çocuk, 2018

84 sayfa, 10.50 TL.