Çağdaş sanatın önemli ismi Edoardo Tresoldi Türkiye'de
Bu yıl altıncı kez düzenlenen ‘Zamanın Ötesinde Tasarım Kâşifleri’ etkinliğinin bu yılki konuğu Edoardo Tresoldi.
İTÜ Maçka Kampüsü’nde, 9 Ekim Salı günü ‘Zamanın Ötesinde Tasarım Kâşifleri’ etkinliğinin 6’ncısı gerçekleşecek. Etkinlik bu yıl, İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit ve Arkitera Mimarlık Merkezi iş birliğiyle gerçekleşecek. Etkinliğin bu yılki konuğu çağdaş sanatın dünya çapındaki en önemli temsilcilerinden biri olan Edoardo Tresoldi. Eserleri aracılığıyla sanat ile yeryüzü arasında fiziksel sınırlamaları ortadan kaldıran Tresoldi, Coachella Müzik Festivali’nde sergilenen tasarımı ‘Etherea’ ile akıllara kazınmıştı. Ocak 2017’de Forbes tarafından 30 yaşın altında en etkili 30 Avrupalı sanatçının arasında gösterilen Tresoldi; mimarlar, mimarlık öğrencileri, mühendisler ve tasarımcılarla bir araya gelecek.
Edoardo Tresoldi, konferansta; “Yokluk Maddesinden Metafizik Harabeye” konulu bir konuşma yapacak. Sanatçı, Geberit’in 2018 mottosu olan ‘Güvenilir bir ortakla yalnız değilsin” çerçevesinde kamusal alanda gerçekleştirdiği projelerinin tüm detaylarını anlatacak. Konuşmasının ardından Tresoldi, merak edilen sorulara da yanıt verecek.
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