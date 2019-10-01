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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

'Cadı Üçlemesi' başlıyor

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'Cadı Üçlemesi' başlıyor

Ceylan Özgün Özçelik’in senaristi ve yönetmeni olduğu Cadı Üçlemesi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete dair şifa öyküleri anlatan, farklı türde üç filmden oluşuyor.

Cadı Üçlemesi’nin yapımcılığını Armağan Lale (Filmada) üstleniyor. Korku-dram türündeki 13+ adlı kısa filmde; on dört yaşında bir kız çocuğunun karabasanına ortak oluyoruz. 15+ adlı deneysel belgeselde; cezaevindeki kadınların düşlerini ve yaralarını paylaşıyoruz. Fantastik/kara komedi türündeki 18+ adlı uzun metrajda; bir ailenin üç kuşak kadınlarıyla beraber bayram kutluyoruz. Cadı Üçlemesi’ni başlatan diyalogsuz kısa film 13+’da, ana karaktere, ilk kez kamera önüne geçen Derya Pınar Ak hayat veriyor. 2003 doğumlu genç oyuncuya, Tuğrul Tülek eşlik ediyor. Ödüllü oyuncular Özge Özpirinçci ve Tülin Özen, Cadı Üçlemesi’nin ilk filminde ortak yapımcı olarak yer alıyor. Cadı Üçlemesi 15+, evlilik birliği içinde, uzun yıllar fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldıkları adamları öldürmüş üç kadını cezaevlerinde ziyaret ediyor. 

Türkiye-Romanya ortak yapımı olan belgesel, Yeni Film Fonu’ndan ve Kültür Bakanlığı’ndan yapım desteği aldı. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından da desteklenen belgeselin prodüksiyon süreci, Türkiye’nin farklı şehirlerinde devam ediyor. Filmada (Türkiye) ve Rumble Fish (Fransa) ortaklığındaki uzun metraj kurmaca film Cadı Üçlemesi 18+, 2017’de Köprüde Buluşmalar Proje Geliştirme Atölyesi GeniusPark VFX Ödülü’nün sahibi oldu. Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, filmin senaryosunu geliştirmek üzere Medienboard Berlin Brandenburg Konuk Sanatçı Programı kapsamında, geçtiğimiz yıl Berlin’e davet edildi. Almanya - Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu ve SFFILM Rainin Senaryo Fonu tarafından desteklenen fantastik/kara komedi türündeki proje, 2019 başında gerçekleşen Cannes Residence du Festival’de; on iki projeden oluşan kısa listede yer aldı. Filmin finans süreci devam ediyor.

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