Büyük ustaya büyük ilgi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBüyük ustaya büyük ilgi
GeriKitap Sanat Büyük ustaya büyük ilgi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
İhsan YILMAZ
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Büyük ustaya büyük ilgi

İhsan Yılmaz
İhsan Yılmaz
iyilmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İhsan Yılmaz
İhsan Yılmaz
iyilmaz@hurriyet.com.tr
Büyük ustaya büyük ilgi

Cumhurbaşkanlığı tarafından dünyanın 6 önemli kentinde sanatseverlerle buluşturulacak Ara Güler sergilerinin ilki Londra’daki ünlü Saatchi Gallery’de açıldı. İngiliz sanat çevrelerinin yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde kapıda uzun kuyruklar oluştu.

Londra’nın ünlü galerilerinden Saatchi Gallery’nin önü hayli kalabalık... İngiliz medya ve sanat çevrelerinden yaklaşık 500 kişi, Ara Güler sergisinin açılışı için burada... Efsane foto muhabiri Ara Güler’in anısını yaşatmak ve eserlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından dünyanın 6 önemli kentinde gerçekleştirilecek Ara Güler sergilerinin ilki bu...

Önceki akşamki açılışta Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Sir Alan Duncan birer konuşma yaptı. Büyükelçi Yalçın, Ara Güler sergilerinin ilkinin Londra’da açılmasından büyük gurur duyduğunu ve bu açılışın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılmasının da ayrı bir önemi olduğu belirtirken, İngiliz Bakan Duncan ise kendisine Türkiye ile İngiltere arasındaki bağları gösteren herhangi bir şeye katılması teklif edildiğinde daima derhal “Evet” yanıtı vermeyi kendisine bir kural haline getirdiğini söyledi. Ara Güler’in dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri sayıldığını belirten Duncan, “Kendisini hiçbir zaman sanatçı diye tanımlamadı. Kendisini bir görsel tarihçi, bir foto muhabiri olarak gördü. Çağdaşlarının kaderini kendi görsel tarihinin kalbine yerleştirdi. Özellikle de siyah beyaz İstanbul manzaralarında bunu yaptı. Bence Ara Güler İstanbul’un karakterini gerçekten harika bir şekilde yakalamıştır” diye konuştu.

Ana eksenini Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Âşık Veysel’den Nâzım Hikmet’e, Picasso’dan Dali’ye uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor. Londra sergisinde ön plana çıkarılan Winston Churchill, Alfred Hitchcock, Bertrand Russell, John Berger gibi İngiltere tarihinden önemli portreler ziyaretçilerin özel ilgi ve beğenisiyle karşılaşıyor.

Sergilerin düzenlendiği her ülkenin kendi dilinde yayımlanacak anı kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ustayı şöyle anlatıyor: “Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız.”

Büyük ustaya büyük ilgi

BM ZAMANI NEW YORK’TA

Ara Güler Müzesi - Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen; Halkbank ve Ziraat Bankası’nın ana sponsorluğundaki sergi, Londra’nın ardından mayıs ayı sonunda ise Paris’te Polka Galeri’de açılacak. Üçüncü durağında Avrupa sınırlarını aşarak Kyoto’nun tarihi mekânlarından Tofukuji Tapınağı’nda gerçekleştirilecek serginin açılışı, Japonya’da G-20 Zirvesi’yle aynı günlerde, haziran ayı sonunda yapılacak. Ara Güler sergisinin dördüncü durağı ise eylül sonunda dünya medyası ve siyasetinin 2019 yılında odaklanacağı en önemli etkinliklerden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’yla aynı günlerde New York (Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi) olacak. Serginin son durakları ise Roma ve Mogadişu.

Büyük ustaya büyük ilgi

THE TIMES GENİŞ YER VERDİ

İngiltere’nin prestijli gazetelerinden The Times, 22 Nisan tarihli baskısında efsane foto muhabiri Ara Güler’in çektiği Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Maria Callas fotoğraflarına geniş yer vererek Saatchi Gallery’deki Ara Güler sergisini duyurdu okurlarına...

İhsan Yılmaz
İhsan Yılmaz
iyilmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber

Notre Dame’ın yenilenmesi Fransa’yı ikiye böldü

En çok kitap okunan ülke Hindistan

‘Ayıp Şehir’ Paris’te

Şevket Uğurluer hayatını kaybetti