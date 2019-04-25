Büyük ustaya büyük ilgi

Londra’nın ünlü galerilerinden Saatchi Gallery’nin önü hayli kalabalık... İngiliz medya ve sanat çevrelerinden yaklaşık 500 kişi, Ara Güler sergisinin açılışı için burada... Efsane foto muhabiri Ara Güler’in anısını yaşatmak ve eserlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından dünyanın 6 önemli kentinde gerçekleştirilecek Ara Güler sergilerinin ilki bu...

Önceki akşamki açılışta Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Sir Alan Duncan birer konuşma yaptı. Büyükelçi Yalçın, Ara Güler sergilerinin ilkinin Londra’da açılmasından büyük gurur duyduğunu ve bu açılışın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılmasının da ayrı bir önemi olduğu belirtirken, İngiliz Bakan Duncan ise kendisine Türkiye ile İngiltere arasındaki bağları gösteren herhangi bir şeye katılması teklif edildiğinde daima derhal “Evet” yanıtı vermeyi kendisine bir kural haline getirdiğini söyledi. Ara Güler’in dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri sayıldığını belirten Duncan, “Kendisini hiçbir zaman sanatçı diye tanımlamadı. Kendisini bir görsel tarihçi, bir foto muhabiri olarak gördü. Çağdaşlarının kaderini kendi görsel tarihinin kalbine yerleştirdi. Özellikle de siyah beyaz İstanbul manzaralarında bunu yaptı. Bence Ara Güler İstanbul’un karakterini gerçekten harika bir şekilde yakalamıştır” diye konuştu.

Ana eksenini Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Âşık Veysel’den Nâzım Hikmet’e, Picasso’dan Dali’ye uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor. Londra sergisinde ön plana çıkarılan Winston Churchill, Alfred Hitchcock, Bertrand Russell, John Berger gibi İngiltere tarihinden önemli portreler ziyaretçilerin özel ilgi ve beğenisiyle karşılaşıyor.

Sergilerin düzenlendiği her ülkenin kendi dilinde yayımlanacak anı kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ustayı şöyle anlatıyor: “Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız.”

BM ZAMANI NEW YORK’TA

Ara Güler Müzesi - Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen; Halkbank ve Ziraat Bankası’nın ana sponsorluğundaki sergi, Londra’nın ardından mayıs ayı sonunda ise Paris’te Polka Galeri’de açılacak. Üçüncü durağında Avrupa sınırlarını aşarak Kyoto’nun tarihi mekânlarından Tofukuji Tapınağı’nda gerçekleştirilecek serginin açılışı, Japonya’da G-20 Zirvesi’yle aynı günlerde, haziran ayı sonunda yapılacak. Ara Güler sergisinin dördüncü durağı ise eylül sonunda dünya medyası ve siyasetinin 2019 yılında odaklanacağı en önemli etkinliklerden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’yla aynı günlerde New York (Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi) olacak. Serginin son durakları ise Roma ve Mogadişu.

THE TIMES GENİŞ YER VERDİ

İngiltere’nin prestijli gazetelerinden The Times, 22 Nisan tarihli baskısında efsane foto muhabiri Ara Güler’in çektiği Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Maria Callas fotoğraflarına geniş yer vererek Saatchi Gallery’deki Ara Güler sergisini duyurdu okurlarına...