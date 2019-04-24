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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBüyük usta Yaşar Kemal Yapı Kredi Bomontiada‘da anıldı
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24.04.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Büyük usta Yaşar Kemal Yapı Kredi Bomontiada‘da anıldı

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Büyük usta Yaşar Kemal Yapı Kredi Bomontiada‘da anıldı

Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları kapsamında düzenlenen ‘Anılarla ve Fotoğraflarla Yaşar Kemal’ söyleşisine yazar ve eleştirmen Feridun Andaç ile fotoğrafçı ve yazar Lütfi Özgünaydın konuşmacı oldu. Usta yazar Yaşar Kemal’in anıldığı söyleşi, ‘Lütfi Özgünaydın - Yaşar Kemal / Çukurova Fotoğrafları’ sergisi dolayısıyla Yapı Kredi bomontiada ALT’da gerçekleştirildi.

Yapı Kredi, 75. kuruluş yıldönümünü tüm yıla yayılan konserler, buluşmalar ve sergiler ile kutlamaya devam ediyor. Edebiyatla coğrafyanın, sözcüklerle fotoğrafların iç içe geçtiği söyleşi, Lütfi Özgünaydın’ın Zülfü Livaneli müzikleri eşliğinde hazırladığı Çukurova Bayramlığını Giyerken’ adlı fotoğraf gösterimi ile başladı. Yapı Kredi’ye desteğinden dolayı teşekkür eden Özgünaydın, Yaşar Kemal ile tanışmalarından, Çukurova Fotoğrafları sergisinin hikayesine kadar usta yazarla ilgili pek çok anısını dinleyicilerle paylaştı. Olaylara vicdanlı bakmayı Yaşar Kemal’den öğrendiğini söyleyen Özgünaydın, usta yazarın kendisine büyük katkısı olduğunu ve onu özlediğini dile getirdi.

Yaşar Kemal okumayı bir serüvene benzeten Feridun Andaç ise yazarın her şeyden önce bir dil ustası olduğunu söyledi. Yaşar Kemal’in ömrü boyunca kendine has bir dünya kurduğunu belirten Andaç, “Yaşar Kemal okuduktan sonra Çukurova’ya gidip okuduğunuz şeyin izini sürmeyin. Çünkü o, kendi Çukurova’sını anlattı” dedi.

Yaşar Kemal’in romanlarına bakıldığında bir iktisatçının, bir toplum bilimcinin, bir zooloğun, bir arkeoloğun besleneceği ve öğreneceği çok şey görebileceğini söyleyen Andaç, ‘‘İyi bir yazar beş duyuya hitap edebilen yazardır. O da Yaşar Kemal’dir’’ ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri kapsamında düzenlenen ‘Lütfi Özgünaydın - Yaşar Kemal / Çukurova Fotoğrafları’  sergisi, 25 Nisan 2019’a kadar Yapı Kredi bomontiada ALT’ta pazartesi günü hariç her gün gezilebiliyor. Buğday tarlasını andıran bir tasarıma sahip olan sergi, ziyaretçiye tıpkı buğday başaklarının arasında dolaşır gibi fotoğrafların arasında dolaşma fırsatını veriyor.  

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