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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
05.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Büyük şaire veda

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Büyük şaire veda

Şair küçük İskender dün sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Ortaköy’deki Büyük Mecidiye Camisi’nde cenaze namazı kılınan küçük İskender Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KANSER tedavisi gördüğü hastanede salı günü 55 yaşında hayatını kaybeden şair küçük İskender (Derman İskender Över) dün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü şair için ilk tören Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlendi. küçük İskender’in tabutunun üzerine mezun olduğu Kabataş Erkek Lisesi ve taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübü’nün atkısı ile karanfiller bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yakınları ve sevenleri tören boyunca küçük İskender’in naaşının başında saygı nöbeti tuttu. Törene annesi Nilsu Türen ve kız kardeşi Gül Elif Çubuktar başta olmak üzere, edebiyat, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isimle birlikte sevenleri katıldı. Törende, yıllar önce bir kitap fuarında oğlundan habersiz imza kuyruğuna giren annesi Nilsu Türen’i karşısında gören küçük İskender’in annesinin kitabını, ‘En güzel şiirim sensin’ diye imzaladığı anlatıldı. küçük İskender’in kız kardeşi Gül Elif Çubuktar da törene, ‘Çok severdi’ dediği ağabeyinin saatini koluna takarak geldi.

Büyük şaire veda

ORTAKÖY’DEN UĞURLANDI

“Ben Kabataş’ı okul olarak görmedim. Ben oraya Ortaköy diye baktım. Hem okul, hem Ortaköy. Ortaköy’ün dokusunu, mimarisini, insanlarını görünce, okula gidiyor hissine kapılmazdım”diyen küçük İskender’in cenaze namazı Ortaköy’deki Büyük Mecidiye Camisi’nde kılındı.
Cenaze namazına küçük İskender’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Müjde Ar, Zafer Algöz, Ahmet Mümtaz Taylan, Bedri Baykam, Can Bonomo’nun da aralarında bulunduğu sanatçılar, edebiyat dünyasından pek çok isim, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile vatandaşlar katıldı. Camide, sanatçının annesi Nilsu Türen ve kız kardeşi Gül Elif Çubuktar taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı ile çok sayıda sanatçı ve yayınevi çelenk gönderdi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından küçük İskender’in naaşı alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. küçük İskender daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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