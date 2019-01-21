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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.01.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Burak Çevik'in filmi ikinci kez Berlinale'de!

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Burak Çevik'in filmi ikinci kez Berlinale'de!

Burak Çevik’in ikinci uzun filmi 'Aidiyet', dünya galasını Berlin Film Festivali’nde yapıyor. Geçen yıl ilk uzun filmi 'Tuzdan Kaide' ile de festivalde yarışan 25 yaşındaki yönetmen, iki yıl üst üste Berlinale programında yer almış oldu. 

Geçen yıl ilk uzun metraj filmi “Tuzdan Kaide” ile Berlin Film Festivali’nde yarışan ve yenilikçi sinema diliyle övgüler alan Burak Çevik, ikinci uzun filmi “Aidiyet” ile bir kez daha Berlin’e konuk oluyor. “Aidiyet”, 7-17 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 69. Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde Caligari Ödülü için yarışıyor.

Burak Çevik’in, 15 yıl önce İstanbul’da gerçekleşmiş bir cinayetin mahkeme kayıtlarından yola çıkarak ve kişisel hafızalarına dayanarak yazıp yönettiği “Aidiyet”, suç filmi olduğu kadar bir yol ve aşk filmi olma özelliği de taşıyor. Çevik’in anneannesinin öldürülme hikâyesini zanlının polis karakolunda verdiği ifade eşliğinde ve kimseyi yargılamadan, topoğrafik gözlemle anlattığı “Aidiyet”, mekanların belleğinde dolanıyor ve aynı zamanda da sinemanın türleri arasında geçişler yapıyor.

Berlin Film Festivali'nin Forum bölümünde yer alan 39 film ile birlikte Caligari Ödülü için yarışacak olan “Aidiyet”, Türkiye’de yıl sonunda gösterime girecek.

Burak Çevikin filmi ikinci kez Berlinalede

İLK KISASINI 17 YAŞINDA ÇEKTİ

1993’te dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi’nde okurken çekmeye başladığı kısa filmler bir çok festivalde  gösterildi ve ödüller kazandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitede başlayan film gösterme deneyimlerini Fol Sinema adlı film platformuna dönüştüren Çevik, 2016 yılında !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin “Başka Haller” bölümünün, 2017 yılında ise İstanbul Film Festivali'nin “Işığın Peşinde” bölümünün küratörlüğünü yaptı. İlk uzun metraj filmi “Tuzdan Kaide” (2018), dünya galasını Berlin Film Festivali’nde yaptı ve festivalin Forum bölümünde yarıştı. 

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