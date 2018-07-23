Bu yılki destek 'Tek Başına' filmine
Ermenistan Türkiye Sinema Platformu ortak yapım atölyesi 10-12 Temmuz tarihlerinde Erivan’da, 15. Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi.
Bu sene ortak yapım atölyesine ön jüri tarafından 20’den fazla başvuru arasından seçilen Türkiye’den ve Ermenistan’dan ve her iki ülkenin diasporalarından toplam 8 proje katıldı. Üç günlük atölye çalışması kapsamında film gösterimleri, sunumlar ve paneller gerçekleştirildi. Katılımcılar projelerini sektör profesyonellerine ve festival kapsamında Erivan’da bulunan Avrupalı fon temsilcilerine, televizyonlara ve yapımcılara sunma fırsatı da buldular.
Üç günlük atölye çalışmasının sonunda jüri, yönetmenliğini Dilek Gökçin’in, yapımcılığını Türkiye’den Dilek Aydın’ın ve Ermenistan’dan Arthur Sukiasyan’ın yaptığı Tek Başına / On Her Own adlı belgesel 7 bin Euro’luk ödülün sahibi oldu.
Bu yıl Altın Kayısı Film Festivali kapsamında, daha önce ETSP tarafından desteklenen bir filmin de gösterimi vardı. Yönetmenliğini Sevda Usanoğlu’nun yaptığı Pastelden Cılız Bir Resim festival kapsamında gösterildi.
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