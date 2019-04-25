 Bu tokat çok acıtıyor

Her gün rastladığımız, gazetelerde hikâyelerini okuduğumuz, dost sohbetlerinde adı geçen ya da gündemi belirleyen büyük olayların tanımadığımız kahramanları... Çoğu kez farkında bile değiliz onların. Onlar, bazen bir üçüncü sayfa haberinde gördüğümüz intihar vakasında içimizi acıtan bir hayat öyküsü, bazen yanından geçerken acı dolu gözleriyle bir anlığına buluştuğumuz herhangi insanlar çünkü. Derler ya “herkesin hayatı roman” diye, bu kez işte o herhangi birinin hayatı öykü olarak çıkıyor karşımıza. Daryo D. Beskinazi’nin kaleminden çıkan öyküler bunlar. Öykülerin kahramanları günlük hayatımızda rastladığımız olayları yaşayanlar. Biri bir arsa kavgasından yenik çıkan yaşlı bir amca, biri geçmişini korumak için evinin önündeki ağaca sıkı sıkıya bağlı eski bir İstanbul hanımefendisi. Biri yanımızda yolculuk ederken fark etmediğimiz yeni boşanmış bir adam, biri kızından ayrıldığı için yuvaları yıkan bir erkek... Öykülerin çarpıcılığı gerçek olmaları. Hani gazetede okurken “Kim Suriye’ye savaşmaya neden gider?” diye sorarız ya. Yazar diyor ki “Dün aynı otobüse bindiğin adamdı o”. Ya da depremin enkazından kurtulan bir kadın evi başına yıkılırken ne yapıyor diye düşünürüz ya; “Sevdiğinin göğsüne başını koymuş televizyon seyrediyordu” yazıyor Beskinazi. “Peki o kadar saat enkazın altında ne yaptı acaba”, merak ettiniz mi hiç? Okuyun bu öyküyü, anlarsınız.

SIRADAN HAYATLAR, BÜYÜK DEĞİŞİMLER

Tüm öyküler hayatın içinden bu kitapta. Hayatları tıpkı bizimkiler gibi akıp giderken gelen bir anla insanların yaşadıkları nasıl başka bir sona evriliyor gösteriyor yazar bize. Kötü şeylerin nasıl sıradan öykülerin içine sindiğini, o anların nasıl da hiç haber vermeden, hiç beklenmeden kapıları çaldığını gösteriyor. Herkesin suçlu olmadığını ya da masum olmadığını söylüyor. İnsanın hayatında iyinin ve kötünün nasıl da dans ettiğini gösteriyor. Gerçekleri, görmek istemediğimiz, sormayı aklımıza bile getirmediğimiz gerçekleri çıkarıyor önümüze. Tıpkı beklenmedik anda yanağımıza vuran bir tokat gibi. Bir melekten gelen, umulmayan bir tokatla hayatın nasıl da değiştiğini anlatıyor. Zaten kitabın adı da ‘Melek Tokadı’. Bir melek geliyor, sürprizini yapıyor... Kahraman ani bir refleksle gözünü kapatıyor. 1, 2, 3... Gözlerini açıyor ve her şey değişmiş oluyor. Bir tokat gibi bu öyküler çünkü hiçbirimizin yanağına bir meleğin ufak bir fiske atıp planlarımızı bozmayacağının garantisi yok.

Kitabın adı da anlattığı öyküler de tekinsiz. Tıpkı yazarın dili ve üslubu gibi. Tekinsizliğin altında bir aldatmaca ve çokça şaşırtmaca var ‘Melek Tokadı’ndaki öykülerde. Tüm bu öyküleri tek tek ele almak, anlatmak, anlamak, her yeni güne başlarken anladıklarımızdan yola çıkarak hayata bir kez daha bakmak gerekiyor. Benim favori öykülerim ise ‘Et’, ‘Arsa’, ‘Gerçek Şampiyon’... Ancak hemen söylemeliyim ki öykülerin tümü gerçeklikle yüz yüze getiriyor ve sarsıyor. Yalan söylemeyeceğim, attıkları tokat çok acıtıyor.

MELEK TOKADI

Daryo D. Beskinazi

Oğlak Yayınları, 2019

192 sayfa, 30 TL.