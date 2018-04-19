Bu sergi terletiyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBu sergi terletiyor!
GeriKitap Sanat Bu sergi terletiyor!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Kitap Sanat
GÜLBEN ÇAPAN
19.04.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Bu sergi terletiyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu sergi terletiyor!

Aralarında Venedik Bienali’nin de bulunduğu birçok uluslararası sergide işleri gösterilen İtalyan sanatçılar Simona Molino ve Matteo Lucidi, ‘Ter Müzesi’ sergisiyle Avto’da. ‘Ter Müzesi’nde Maradona’dan Ronaldo’ya, Nixon’dan Kennedy’e pek çok tanıdık sima var.

Galata’da, Serdar-ı Ekrem Caddesi’ndeki sanat mekânı Avto, kısa süre önce Türkiye sanat piyasasına sessiz bir giriş yaptı. Oya Kalkavan ve Renk Özer’in inisiyatifiyle kurulan Avto, müellif küratörlerle çalışmayı ve temalı sergiler yapmayı sıkıcı ve didaktik bulan bir oluşum. ‘Oluşum’ dememin başlıca sebebi, bu genç sanat işçilerinin kâr amacı gütmeyen bir yol izlemeleri ve sergicilik yapmak yerine araştırma bazlı projelere odaklanmayı tercih etmeleri. Büyük cesaret mi? Evet! Hem de birçok sergi mekanının kapandığı veya proje mekânı olarak hayatlarına devam etmeye çalıştığı, hayatta kalmanın galeriler için gün geçtikçe zorlaştığı, kamu yararından çok satış kaygısına fazlasıyla baskın geldiği bir dönemde...
Avto şu sıralar aralarında Venedik Bienali’nin de bulunduğu birçok uluslararası sergide işleri gösterilen İtalyan sanatçılar Simona Molino ve Matteo Lucidi’nin ‘Ter Müzesi’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, ter ile ilgili obje, maket, fotoğraf, metin ve videoları bir araya getirerek nahoş bir şöhrete sahip olan bu sıvının bilinmeyen yönlerini kelimenin tam anlamıyla gün ışığına çıkarıyor. Farklı kuşak ve toplumlarda iletişim, politika, din ve pazarlama alanlarında nasıl algılanıp analiz edildiğini üzerine yoğunlaşan bu sergide tarihin farklı dönemlerinden birçok hazır nesne ve buluntu görüntü bir araya getirilmiş.

Sergide 21. yüzyılda icat edilmiş olan koltuk altı pedleri ve ter ölçer gibi birçok kozmetik ürün gösteriliyor. Görenleri gülümeten 90’lı yılların televizyonlarından hatırlayacağımız alışveriş spotlarının vazgeçilmezi sauna kemeri de bir tele alışveriş reklam filmiyle sergideki yerini alıyor. Amerikan yerlilerinin terleyerek arınma ritüelleri ile Tokyo Üniversitesi’nde geliştirilen Terleyen Robot Kengoro’nun şınav çeken videosunu aynı sergide bulmak izleyiciye ilginç bir kültürel kontrast sunuyor.
Amerikan siyasi tarihinin önemli figürlerinden John F. Kennedy’nin Richard Nixon’u sorularıyla terletişi ve Cumhuriyetçi başkan aday adayı Marco Rubio’nun ulusa seslenirken strese bağlı aşırı terlemesinin televizyon ekranlarına yansımasının ardından sivri dilli ABD Başkanı Trump tarafından yediği yarı politik, yarı kişisel salvolar karşısında nasıl ter döktüğü görülmeye değer. Futbol meraklılarının özellikle ilgileneceği yeşil sahaların unutulmaz ismi Maradona ve günümüzün en yetenekli futbolcularından Cristiano Ronaldo gibi daha birçok tanıdık sima da ‘Ter Müzesi’nde.
Simona Molino ve Matteo Lucidi’nin ‘Ter Müzesi’ başlıklı sergisi 7 Mayıs’a kadar Galata’daki Avto’da görülebilir. www.avtoonline.org

Bu sergi terletiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bu kez Kuşadası'nda cinayet... 'Av' okurlarıyla buluşuyor

Nuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannes'da

‘Görünmeyen kadın Mercan aslında bağımsızlığına yürüyor’

'Mutlu Çocuklar Takımı'yla buluşma