Bu sergi terletiyor!
Aralarında Venedik Bienali’nin de bulunduğu birçok uluslararası sergide işleri gösterilen İtalyan sanatçılar Simona Molino ve Matteo Lucidi, ‘Ter Müzesi’ sergisiyle Avto’da. ‘Ter Müzesi’nde Maradona’dan Ronaldo’ya, Nixon’dan Kennedy’e pek çok tanıdık sima var.
Galata’da, Serdar-ı Ekrem Caddesi’ndeki sanat mekânı Avto, kısa süre önce Türkiye sanat piyasasına sessiz bir giriş yaptı. Oya Kalkavan ve Renk Özer’in inisiyatifiyle kurulan Avto, müellif küratörlerle çalışmayı ve temalı sergiler yapmayı sıkıcı ve didaktik bulan bir oluşum. ‘Oluşum’ dememin başlıca sebebi, bu genç sanat işçilerinin kâr amacı gütmeyen bir yol izlemeleri ve sergicilik yapmak yerine araştırma bazlı projelere odaklanmayı tercih etmeleri. Büyük cesaret mi? Evet! Hem de birçok sergi mekanının kapandığı veya proje mekânı olarak hayatlarına devam etmeye çalıştığı, hayatta kalmanın galeriler için gün geçtikçe zorlaştığı, kamu yararından çok satış kaygısına fazlasıyla baskın geldiği bir dönemde...
Avto şu sıralar aralarında Venedik Bienali’nin de bulunduğu birçok uluslararası sergide işleri gösterilen İtalyan sanatçılar Simona Molino ve Matteo Lucidi’nin ‘Ter Müzesi’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, ter ile ilgili obje, maket, fotoğraf, metin ve videoları bir araya getirerek nahoş bir şöhrete sahip olan bu sıvının bilinmeyen yönlerini kelimenin tam anlamıyla gün ışığına çıkarıyor. Farklı kuşak ve toplumlarda iletişim, politika, din ve pazarlama alanlarında nasıl algılanıp analiz edildiğini üzerine yoğunlaşan bu sergide tarihin farklı dönemlerinden birçok hazır nesne ve buluntu görüntü bir araya getirilmiş.
Sergide 21. yüzyılda icat edilmiş olan koltuk altı pedleri ve ter ölçer gibi birçok kozmetik ürün gösteriliyor. Görenleri gülümeten 90’lı yılların televizyonlarından hatırlayacağımız alışveriş spotlarının vazgeçilmezi sauna kemeri de bir tele alışveriş reklam filmiyle sergideki yerini alıyor. Amerikan yerlilerinin terleyerek arınma ritüelleri ile Tokyo Üniversitesi’nde geliştirilen Terleyen Robot Kengoro’nun şınav çeken videosunu aynı sergide bulmak izleyiciye ilginç bir kültürel kontrast sunuyor.
Amerikan siyasi tarihinin önemli figürlerinden John F. Kennedy’nin Richard Nixon’u sorularıyla terletişi ve Cumhuriyetçi başkan aday adayı Marco Rubio’nun ulusa seslenirken strese bağlı aşırı terlemesinin televizyon ekranlarına yansımasının ardından sivri dilli ABD Başkanı Trump tarafından yediği yarı politik, yarı kişisel salvolar karşısında nasıl ter döktüğü görülmeye değer. Futbol meraklılarının özellikle ilgileneceği yeşil sahaların unutulmaz ismi Maradona ve günümüzün en yetenekli futbolcularından Cristiano Ronaldo gibi daha birçok tanıdık sima da ‘Ter Müzesi’nde.
Simona Molino ve Matteo Lucidi’nin ‘Ter Müzesi’ başlıklı sergisi 7 Mayıs’a kadar Galata’daki Avto’da görülebilir. www.avtoonline.org
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