‘Bu sayfalarda hayatım var’

Gümrükçüoğlu, dün Panora Alışveriş Merkezi’ndeki D&R’daki etkinlikte okurları için kitabını imzalayarak kısa süreli söyleşiler yaptı. Etkinliğe Ankara’nın yanı sıra çeşitli illerden de çok sayıda kitapsever katıldı. Günü birlik Mersin’den Ankara’ya kitap imzalatmak için gelen Ümit Gürbüz’ü karşısında gören Gümrükçüoğlu duygu dolu anlar yaşadı.

Kitapseverlerle hatıra fotoğrafı da çektiren Gümrükçüoğlu, “Bu kitabı herkes biyografi zannediyor. Bu benim için bir biyografi kitabı değil. Bu benim yaşantım, sayfalarda hayatım var. Türkiye’de çocukluğumdan beri bizler neler yaşadık, neler gördük? Bunu anlatmaya çalıştım” dedi.