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    ‘Bu sayfalarda hayatım var’

    Doğahan GİRİTLİOĞLU/ANKARA
    25.02.2018 - 22:43 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE’nin eski Londra Büyükelçisi rahmetli Rahmi Gümrükçüoğlu’nun eşi Elçin Gümrükçüoğlu, ikinci baskısını yapan ‘Sefire: Hatıralarım’ isimli kitabının imza gününde Ankaralı okurlarıyla bir araya geldi.

    Gümrükçüoğlu, dün Panora Alışveriş Merkezi’ndeki D&R’daki etkinlikte okurları için kitabını imzalayarak kısa süreli söyleşiler yaptı. Etkinliğe Ankara’nın yanı sıra çeşitli illerden de çok sayıda kitapsever katıldı. Günü birlik Mersin’den Ankara’ya kitap imzalatmak için gelen Ümit Gürbüz’ü karşısında gören Gümrükçüoğlu duygu dolu anlar yaşadı.

    Kitapseverlerle hatıra fotoğrafı da çektiren Gümrükçüoğlu, “Bu kitabı herkes biyografi zannediyor. Bu benim için bir biyografi kitabı değil. Bu benim yaşantım, sayfalarda hayatım var. Türkiye’de çocukluğumdan beri bizler neler yaşadık, neler gördük? Bunu anlatmaya çalıştım” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Elçin Gümrükçüoğlu , Sefire: Hatıralarım
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