Bu mahalleleri çok iyi biliyorsunuz!

Çınar Yayınları’nın, okuyup bitirdikten sonra postere dönüşen özel tasarımlı Büyüyen Kitaplar serisi, Delal Arya’dan ‘Esrarengiz Şehir Asansörleri’yle devam ediyor.

“Dışarıdan bakıldığında sıradan bir apartman gibi görünüyordu. Solucan deliğini andıran sokaklardan oluşan gri renkli bir mahallede, kurşun askerler gibi dizilmiş 29 katlı, pencereleri panjurlu apartman bloklarının

sonuncusuydu.”

Söz konusu bir Delal Arya hikâyesiyse hiçbir şeyin göründüğü kadar sıradan olmadığını ve bir solucan deliğinden geçerek gizemin kalbine ulaşacağımızı biliriz. Böylece daha ilk cümleden maceranın kokusunu alıp peşine düşüyoruz.

Gözleri bir ormanın kuytularına benzeyen Fûl, anne-babası işten dönene dek evde yalnız kalan çocuklardan. Her günü birbirine benzeyen hayatının ender sıradışı anlarını ise 19. kattaki evlerine çıkmak için asansörü beklerken yaşıyor. Bu tuhaf asansör her defasında 21. katı atlıyor; sanki öyle bir kat hiç yokmuşçasına. Komşuların konuşmak istemediği bu konu hakkında rivayetler farklı farklı. Kimilerine göre bu kat hayaletli, kimilerine göre tek başına asansöre binen çocukları yiyor. Oradan kahkaha ve çığlık sesleri geldiğine kalıbını basacak çocuklar bile var. Ama hepsi bu kadar. Apartmanda kimsenin üzerinde durmadığı, artık kanıksanmış bir mevzu bu. Ta ki bir gün 22. katta oturan Kâmuran, Fûl’un kapısını çalana dek.

Kaybolan papağanı İfe ife’yi arayan Kâmuran, Fûl’dan yardım istemeye gelmiştir. Kısa bir arayıştan sonra İfe ife’nin 21. katta olduğunu keşfederler. Korkudan yüzleri bembeyaz olsa da onu kurtarmaya kararlıdırlar. Peki ama asansörün bile çıkmadığı bir yere nasıl ulaşacaklar?

Sırlara, esrarengiz şifrelere, gizli işaretlere olan tutkusuyla tanıdığımız Delal Arya, gizemli bir kitapçıkla hikâyeyi daha da sürükleyici kılıyor. Kitapçığın Fûl ve Kâmuran’ın eline nasıl geçtiğini değil ama adını söyleyeyim hemen; ‘Esrarengiz ve Egzotik Şehir Asansörleri Kullanım Kılavuzu’. Gel gelelim, asansörde düğmesi bile olmayan 21. kata çıkmak için şimdi de kılavuzdaki bir şifreyi çözmeleri gerekecek: “Hayal et ve Gir.”

Uzun uğraşlar sonucu şifreyi çözdüklerinde, asansörle katlar arasında dönüp dolaştıkları, heyecan dolu dakikalar başlar. Ve sonunda... Esrarengiz bir senfoni ve egzotik kokular eşliğinde 21. katın önündedirler. Kapı açıldığında ise hayal bile edemeyecekleri bir manzarayla karşılaşırlar.

Yazara eşlik eden Onur Gülfidan’ın göz alıcı çizimleri bu büyüleyici manzarayı capcanlı kılıyor. Yazımın başında bahsettiğim, kitap bittikten sonra ortaya çıkan poster de bu manzarayı resmediyor.

Delal Arya, yeşilin ve doğanın neredeyse egzotik bir kimliğe büründüğü, betonla ve yalnızlıkla kuşatılmış şehir yaşamına ironik bir bakış atıyor. Heyecanı, sürprizi ve macerası bol, sırlarla dolu bir bakış.



ESRARENGİZ ŞEHİR ASANSÖRLERİ

Delal Arya

Resimleyen: Onur Gülfidan

Çınar Yayınları, 2018

16 sayfa, 18 TL.