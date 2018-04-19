Bu kez Kuşadası'nda cinayet... 'Av' okurlarıyla buluşuyor
Gazeteci yazar Önay Yılmaz, yeni polisiye romanı “Av” ile yeniden okuyucuyla buluşuyor. Yılmaz romanında, Kuşadası’nda Milli Park yakınlarındaki yazlık bir sitede işlenen cinayeti konu ediniyor.
Av, her ne kadar bir “katil kim?” romanı gibi gözükse de içinde gizemi, entrikayı, çevreciliği, aşkı barındıran katmanlı bir kitap.... Aynı zamanda romanda, Ege’de katledilen zeytin ağaçlarına da çevreci bir duyarlılıkla yaklaşılıyor. Romanın konusu özetle şöyle:
Bir gökbilimci ve aynı zamanda göktaşı avcısı Can Peker, Kuşadası’ndaki yazlık sitede kalbinden bıçaklanmış olarak bulunur. Sitedeki komşuları tarafından sevilmeyen, geçimsiz ve kavgacı biri olarak tanınan astronomi doçentinin ölümü büyük bir üzüntü yaratmaz. Cinayeti soruşturmakla görevlendirilen komiser Pertev Bora ve arkadaşları, olay mahallinde birtakım sürprizlerle karşılaşır. On villadan oluşan site son derece güvenliklidir ve katilin dışarıdan gelme ihtimali son derece zayıftır. Komiser soruşturmasını derinleştirdikçe, gökbilimcinin evinden iki büyük çok değerli göktaşı parçalarının da kayıp olduğu anlaşılır. Ayrıca sitede hemen herkesin gökbilimciyle bir sorunu vardır.
Komiser Bora, aynı zamanda ailevi sorunlarıyla da uğraşmaktadır. Ayrıldığı ama hala çok sevdiği eşiyle yeniden bir araya gelme umudunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Fakat kızından, karısının başka bir erkekle evlenme hazırlığı içinde olduğunu öğrenince çılgına döner. Komiserin işi zordur; iki cephede birden savaş verir. Bir yandan katili bulmaya, diğer yandan karısını ve kızını yeniden kazanmaya çalışmaktadır.
KİTABINI İMZALAYACAK
Yazar, okurlarının karşısına bu kez klasik bir “katil kim?” polisiyesiyle çıkıyor ve okurlarını, katil veya katillerle ilgili küçük ipuçları vererek, dedektiflerle birlikte olayı çözmeye davet ediyor. Yılmaz, TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda 22 Nisan Pazar günü saat 13.00’te, A7 Kitap 303A / 1A standında kitabını imzalayacak.
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