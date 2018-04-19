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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBu kez Kuşadası'nda cinayet... 'Av' okurlarıyla buluşuyor
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Kitap Sanat
19.04.2018 - 17:10, Son Güncelleme:

Bu kez Kuşadası'nda cinayet... 'Av' okurlarıyla buluşuyor

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Bu kez Kuşadası'nda cinayet... 'Av' okurlarıyla buluşuyor

Gazeteci yazar Önay Yılmaz, yeni polisiye romanı “Av” ile yeniden okuyucuyla buluşuyor. Yılmaz romanında, Kuşadası’nda Milli Park yakınlarındaki yazlık bir sitede işlenen cinayeti konu ediniyor.

Av, her ne kadar bir “katil kim?” romanı gibi gözükse de içinde gizemi, entrikayı, çevreciliği, aşkı barındıran katmanlı bir kitap.... Aynı zamanda romanda, Ege’de katledilen zeytin ağaçlarına da çevreci bir duyarlılıkla yaklaşılıyor. Romanın konusu özetle şöyle:

Bir gökbilimci ve aynı zamanda göktaşı avcısı Can Peker, Kuşadası’ndaki yazlık sitede kalbinden bıçaklanmış olarak bulunur. Sitedeki komşuları tarafından sevilmeyen, geçimsiz ve kavgacı biri olarak tanınan astronomi doçentinin ölümü büyük bir üzüntü yaratmaz. Cinayeti soruşturmakla görevlendirilen komiser Pertev Bora ve arkadaşları, olay mahallinde birtakım sürprizlerle karşılaşır. On villadan oluşan site son derece güvenliklidir ve katilin dışarıdan gelme ihtimali son derece zayıftır. Komiser soruşturmasını derinleştirdikçe, gökbilimcinin evinden iki büyük çok değerli göktaşı parçalarının da kayıp olduğu anlaşılır. Ayrıca sitede hemen herkesin gökbilimciyle bir sorunu vardır.

Komiser Bora, aynı zamanda ailevi sorunlarıyla da uğraşmaktadır. Ayrıldığı ama hala çok sevdiği eşiyle yeniden bir araya gelme umudunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Fakat kızından, karısının başka bir erkekle evlenme hazırlığı içinde olduğunu öğrenince çılgına döner. Komiserin işi zordur; iki cephede birden savaş verir. Bir yandan katili bulmaya, diğer yandan karısını ve kızını yeniden kazanmaya çalışmaktadır.

KİTABINI İMZALAYACAK

Yazar, okurlarının karşısına bu kez klasik bir “katil kim?” polisiyesiyle çıkıyor ve okurlarını, katil veya katillerle ilgili küçük ipuçları vererek, dedektiflerle birlikte olayı çözmeye davet ediyor. Yılmaz, TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda 22 Nisan Pazar günü saat 13.00’te, A7 Kitap 303A / 1A standında kitabını imzalayacak.

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