Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Haberler >Kitap Sanat>Bu kez çocuklar pey verecek!

    Bu kez çocuklar pey verecek!

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 16:37 | Son Güncelleme:

    Hilton İstanbul Bosphorus’ta yer alan ARP Gallery, pazar günü bir Çocuk Müzayedesi’ne ev sahipliği yapacak.

    Geleceğin koleksiyonerleri ve sanatçı adayı çocuklara resim sevgisini aşılamak, onların sanatla iç içe yaşamasını sağlamak amacıyla düzenlenecek müzayede, açık büfe kahvaltı ile başlayacak. Hilton İstanbul Bosphorus’un lobi katında yer alan ARP Gallery’de düzenlenecek etkinlik ailelerine ve çocuklara açık.
    Yerli ve yabancı ressamların çocuklar için hayata geçirdiği tablolar yine çocukların katılacağı müzayedede sahiplerini bulacak. Müzayedede 52 tablo yer alacak, resimler sembolik ücretlerle satışa
    çıkacak. Pazar sabahı saat 11.00’de yapılacak açık büfe kahvaltının da dahil olduğu Çocuk Müzayedesi’ne katılım ücreti yetişkinler için 110 TL, çocuk misafirler için 55 TL.

    Etiketler: koleksiyoner , sanatçı , müzayede
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri