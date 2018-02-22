Bu kez çocuklar pey verecek!

Geleceğin koleksiyonerleri ve sanatçı adayı çocuklara resim sevgisini aşılamak, onların sanatla iç içe yaşamasını sağlamak amacıyla düzenlenecek müzayede, açık büfe kahvaltı ile başlayacak. Hilton İstanbul Bosphorus’un lobi katında yer alan ARP Gallery’de düzenlenecek etkinlik ailelerine ve çocuklara açık.

Yerli ve yabancı ressamların çocuklar için hayata geçirdiği tablolar yine çocukların katılacağı müzayedede sahiplerini bulacak. Müzayedede 52 tablo yer alacak, resimler sembolik ücretlerle satışa

çıkacak. Pazar sabahı saat 11.00’de yapılacak açık büfe kahvaltının da dahil olduğu Çocuk Müzayedesi’ne katılım ücreti yetişkinler için 110 TL, çocuk misafirler için 55 TL.