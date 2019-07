Bryan Adams geliyor

Müzik kariyeri boyunca Grammy'den Mtv Ödülleri'ne pek çok ödülün sahibi olmuş, 100 milyonun üzerinde albüm satışına imza atmış olan dünyaca ünlü Kanalı müzisyen Bryan Adams, 1992'deki İnönü Stadyumu konserinden 27 sene sonra bir kez daha İstanbul'da. 16 Kasım Cumartesi gecesi Ülker Arena'da sahne alacak başarı rockçı kariyeri boyunca müzik dünyasına Summer of '69, Everything I Do, Run to You, Heaven, Please Forgive Me, Have You Ever Really Loved a Woman?, All for Love, I Finally Found Someone ve When You're Gone gibi şarkılar hediye etmişti. Billboard tarafından dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı 30'uncu sanatçısı seçilen Adams Ülker Arena’da VOLUME UP Organizasyonuyla bir performans sergileyecek.