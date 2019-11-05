Bryan Adams 10 tır, 60 kişilik ekiple geliyor!
Billboard tarafından dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı sanatçılarından kabul edilen Bryan Adams, 16 Kasım 2019 Cumartesi gecesi Ülker Arena'da sahne alacak.
Müzik kariyeri boyunca Grammy, Mtv başta olmak üzere sayısız ödül sahibi olan ve 100 milyonun üzerinde album satışı elde eden, hayranlarına birçok efsane parça hediye eden, Ülker Arena’da konser vermek üzere, Aktif Bank desteği, Volume Up organizasyonuyla, ülkemize geliyor. 10 tır, 60 kişilik ekibiyle ülkemize gelecek olan sanatçı, ayrıca kendi aşçısını da getirecek. Ülkemizdeki ilk büyük stad konserlerinden birini 1992 yılında veren Bryan Adams, 10 bini aşkın müziksever karşısında unutulmaz bir performans göstermeye hazırlanıyor. Konserin büyük ilgi gören bilet satışları hızla tükeniyor.
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