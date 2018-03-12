Brecht’in tiyatrosu İstanbul’a geliyor

TİYATRO tarihinin en önemli isimlerinden Alman oyun yazarı ve yönetmen Bertolt Brecht tarafından 1949 yılında kurulan Berliner Ensemble, 28-29 Mart tarihlerinde ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ isimli kült oyun ile İstanbul’da DasDas sahnesinde olacak.

Berliner Ensemble’ın epik oyunlarının başyapıtı olarak sayılan, Bertolt Brecht imzalı ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’, ’Emek mi, sistem mi?’, ‘Çocuğu büyüten mi, doğuran mı?’ gibi kilit sorulara da cevap arıyor.