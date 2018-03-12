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    Brecht'in tiyatrosu İstanbul'a geliyor

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 13:21 | Son Güncelleme:

    Bertolt Brecht’in ölümsüz oyunu ‘Kafkas Tebeşir Dairesi', 28-29 Mart tarihlerinde Berliner Ensemble tarafından DasDas’ta sahnelenecek.

    Tiyatro tarihinin en önemli isimlerinden Alman oyun yazarı ve yönetmen Bertolt Brecht tarafından 1949 yılında kurulan Berliner Ensemble, 28-29 Mart tarihlerinde 'Kafkas Tebeşir Dairesi' isimli kült oyun ile İstanbul'da DasDas sahnesinde olacak. Çağdaş Alman Tiyatrosu’nun temel taşı kabul edilen Berliner Ensemble topluluğu, Çin Yuan Hanedanlığı döneminde yaşamış olan Li-Çen-Fu’nun ‘Tebeşir Dairesi’ oyununa dayanan ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ ile oyun içinde oyun rejisiyle, mülkiyet-emek ilişkisini tiyatroseverlere sorgulatacak. Brecht’in kurduğu Berliner Ensemble’ın epik oyunlarının başyapıtı olarak sayılan, Bertolt Brecht imzalı ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’,'Emek mi, sistem mi?', 'Çocuğu büyüten mi, doğuran mı?' gibi kilit sorulara da cevap arayacak. 
    Brechtin tiyatrosu İstanbula geliyor

    ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ ile başlangıç yapan DasDas ile Berliner Ensemble’ın uluslararası iş birlikleri önümüzdeki dönemde de devam edecek.

    Brechtin tiyatrosu İstanbula geliyor

    Etiketler: Kitapsanat , Berliner Ensemble , Kafkas Tebeşir Dairesi
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