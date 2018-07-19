Brahms’tan Piazzolla’ya romantizm
Arkas Trio, 2011’de kemancı Tuncay Yılmaz’ın girişimi, piyanist Emre Elivar ve çellist Gustav Rivinius’un katılımıyla kuruldu. Üç virtüozdan Elivar ve Rivinius Almanya’da, Yılmaz ise İzmir’de yaşıyor. Trio yılda ortalama 10 konser veriyor. Yaz başında piyasaya çıkan ‘Romantik Üçlüler’ çift CD’den oluşuyor. Albümde Turina, Saint Saens, Piazzolla, Mendelssohn ve Brahms’ın eserleri yer alıyor.
“Müzik tarihinde piyanolu üçlüye yazılmış eserleri üç solo enstrümanla seslendirilen büyük senfonilere benzetirim” diyor kemancı Tuncay Yılmaz. 41 yıldır orkestralarla konçertolar seslendiren, piyano eşlikli resitaller veren solist kemancı açısından piyanolu üçlünün tek avantajı bu değil şüphesiz. Virtüozu sahnedeki yalnızlığından kurtarıp oda müziğinin derin sohbet ortamına çekmesi, solist kimliğini korurken ortak ses oluşturma çabasına yöneltmesi gibi pek çok avantajı var.
İşte bu nedenle 2011’de, Arkas Holding’in desteğiyle, doğduğu şehir İzmir’den dünyaya açılacak bir oda müziği topluluğu kurmak istediğinde Yılmaz’ın aklına gelen ilk alternatif, piyanolu üçlüydü. 65 yıllık Beaux Arts kalitesinde bir üçlü...
MÜKEMMELİN PEŞİNDE ALTI YIL
Gruba orkestra derinliğini kazandıracak piyanoyu, ‘virtüozluğun yalnızlığından bunalan’ Emre Elivar üstlendi. İkili yaklaşık 20 yıldır farklı vesilelerle birlikte konser veriyor. Çellist Gustav Rivinius ise Yılmaz’ın mezun olduğu Saarbrücken Müzik Akademisi’nde ders veriyor. Aynı zamanda Avrupa’nın önde gelen orkestralarının solisti ve dört oda müziği topluluğunun kurucu üyesi. “Her birimizin özgün stili var. Bununla birlikte Arkas Trio’nun çok özgün tınıya sahip olduğunu söyleyebiliriz” diyor Rivinius.
Üç virtüozun ulaştığı ortak tını uzun ve zorlu bir yolculuğun ürünü. Her yeni başyapıt hedefe bir adım daha yaklaştırdı.
2011’den bu yana yılda ortalama 10 konser veren Arkas Trio’nun ilk büyük sınavı Brahms’ın si majör üçlüsüydü. Ardından Beethoven geldi: “Do minor trio birbirimize kenetlenmemizi sağladı” diyor Emre Elivar.
“Korsakov ile Rus romantizmine yöneldik. Eserde uzunluğun getirdiği sorunlarla başa çıkmayı öğrendik. Fakat sesimizi bulma sürecindeki en büyük sınavımız Schubert oldu. Bestecinin eserleri hassas dengelere sahiptir. Beşinci yılımızda Gustav bize Schubert’i repertuvarımıza almayı önerdiğinde Tuncay haklı olarak biraz daha beklemekten yana oyunu kullanmıştı. Nihayet geçen kış repertuvarımıza aldık. Ulaştığımız yorum bize gelecek açısından güven, enerji verdi.”
YENİ HEDEF ÜÇLÜ KONÇERTO
Arkas Trio’nun geçen yıl İzmir’de kaydettiği, yaz başında AK Müzik’in yayımladığı ‘Romantik Üçlüler’ albümü altı yıllık serüvenin kilometre taşı niteliğindeki eserlerden oluşuyor. Rivinius albümden ve konserlerinden bahsederken “Bu güzelim repertuvarı Türk dinleyicisine ulaştırmayı hedefledik. Türkiye’de oda müziğinin daha çok duyulmasını istiyoruz” diyor.
Arkas Trio’nun bir sonraki hedefine gelince... Rivinius’un arzusu konserleri artırarak sürdürmek. Elivar repertuvarı genişletmeye odaklanmış; Çaykovski, Korsakov, Rahmaninov, Anton Arenski’nin üçlülerini seslendirmenin hayalini kuruyor. Tuncay Yılmaz ise çıtayı yükseğe koymaktan yana: “Arkas Trio için bestelenen bir konçertonun dünya prömiyerini ve ilk kaydını en önemli orkestralardan biriyle gerçekleştirebilmek istiyoruz.”
Üçlünün konser programını www.arkastrio.com adresinden dinebilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle