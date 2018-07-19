Brahms’tan Piazzolla’ya romantizm

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBrahms’tan Piazzolla’ya romantizm
GeriKitap Sanat Brahms’tan Piazzolla’ya romantizm
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Kitap Sanat
SERHAN YEDİG
19.07.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Brahms’tan Piazzolla’ya romantizm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Brahms’tan Piazzolla’ya romantizm
Tuncay Yılmaz, Emre Elivar, Gustav Rivinius

Arkas Trio, 2011’de kemancı Tuncay Yılmaz’ın girişimi, piyanist Emre Elivar ve çellist Gustav Rivinius’un katılımıyla kuruldu. Üç virtüozdan Elivar ve Rivinius Almanya’da, Yılmaz ise İzmir’de yaşıyor. Trio yılda ortalama 10 konser veriyor. Yaz başında piyasaya çıkan ‘Romantik Üçlüler’ çift CD’den oluşuyor. Albümde Turina, Saint Saens, Piazzolla, Mendelssohn ve Brahms’ın eserleri yer alıyor.

“Müzik tarihinde piyanolu üçlüye yazılmış eserleri üç solo enstrümanla seslendirilen büyük senfonilere benzetirim” diyor kemancı Tuncay Yılmaz. 41 yıldır orkestralarla konçertolar seslendiren, piyano eşlikli resitaller veren solist kemancı açısından piyanolu üçlünün tek avantajı bu değil şüphesiz. Virtüozu sahnedeki yalnızlığından kurtarıp oda müziğinin derin sohbet ortamına çekmesi, solist kimliğini korurken ortak ses oluşturma çabasına yöneltmesi gibi pek çok avantajı var.
İşte bu nedenle 2011’de, Arkas Holding’in desteğiyle, doğduğu şehir İzmir’den dünyaya açılacak bir oda müziği topluluğu kurmak istediğinde Yılmaz’ın aklına gelen ilk alternatif, piyanolu üçlüydü. 65 yıllık Beaux Arts kalitesinde bir üçlü...

MÜKEMMELİN PEŞİNDE ALTI YIL
Gruba orkestra derinliğini kazandıracak piyanoyu, ‘virtüozluğun yalnızlığından bunalan’ Emre Elivar üstlendi. İkili yaklaşık 20 yıldır farklı vesilelerle birlikte konser veriyor. Çellist Gustav Rivinius ise Yılmaz’ın mezun olduğu Saarbrücken Müzik Akademisi’nde ders veriyor. Aynı zamanda Avrupa’nın önde gelen orkestralarının solisti ve dört oda müziği topluluğunun kurucu üyesi. “Her birimizin özgün stili var. Bununla birlikte Arkas Trio’nun çok özgün tınıya sahip olduğunu söyleyebiliriz” diyor Rivinius.
Üç virtüozun ulaştığı ortak tını uzun ve zorlu bir yolculuğun ürünü. Her yeni başyapıt hedefe bir adım daha yaklaştırdı.
2011’den bu yana yılda ortalama 10 konser veren Arkas Trio’nun ilk büyük sınavı Brahms’ın si majör üçlüsüydü. Ardından Beethoven geldi: “Do minor trio birbirimize kenetlenmemizi sağladı” diyor Emre Elivar.
“Korsakov ile Rus romantizmine yöneldik. Eserde uzunluğun getirdiği sorunlarla başa çıkmayı öğrendik. Fakat sesimizi bulma sürecindeki en büyük sınavımız Schubert oldu. Bestecinin eserleri hassas dengelere sahiptir. Beşinci yılımızda Gustav bize Schubert’i repertuvarımıza almayı önerdiğinde Tuncay haklı olarak biraz daha beklemekten yana oyunu kullanmıştı. Nihayet geçen kış repertuvarımıza aldık. Ulaştığımız yorum bize gelecek açısından güven, enerji verdi.”

YENİ HEDEF ÜÇLÜ KONÇERTO
Arkas Trio’nun geçen yıl İzmir’de kaydettiği, yaz başında AK Müzik’in yayımladığı ‘Romantik Üçlüler’ albümü altı yıllık serüvenin kilometre taşı niteliğindeki eserlerden oluşuyor. Rivinius albümden ve konserlerinden bahsederken “Bu güzelim repertuvarı Türk dinleyicisine ulaştırmayı hedefledik. Türkiye’de oda müziğinin daha çok duyulmasını istiyoruz” diyor.
Arkas Trio’nun bir sonraki hedefine gelince... Rivinius’un arzusu konserleri artırarak sürdürmek. Elivar repertuvarı genişletmeye odaklanmış; Çaykovski, Korsakov, Rahmaninov, Anton Arenski’nin üçlülerini seslendirmenin hayalini kuruyor. Tuncay Yılmaz ise çıtayı yükseğe koymaktan yana: “Arkas Trio için bestelenen bir konçertonun dünya prömiyerini ve ilk kaydını en önemli orkestralardan biriyle gerçekleştirebilmek istiyoruz.”
Üçlünün konser programını www.arkastrio.com adresinden dinebilirsiniz.

Brahms’tan Piazzolla’ya romantizm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Akbank Caz’dan Jamie Cullum sürprizi

Eviner ve Cennetoğlu Liverpool Bienali’nde

Seyhun Topuz’dan ‘Kuzgun Acar Anısına’

AIMA’da keman ve viyola masterclass eğitimleri başladı