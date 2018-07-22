Bozcaada’da caz zamanı
Açıkhavada bir caz festivali deneyimi yaşatan Bozcaada Caz Festivali’nin ikincisi 27 - 29 Temmuz arası Pavli Bozcaada’da seyirciyle buluşacak. Korhan Futacı’nın Ediz Hafızoğlu, Çağrı Sertel, Volkan Hürsever gibi isimlerle gerçekleştireceği ‘Pavli Experiment’ ve İmer Demirer, Mehmet İkiz, Engin Recepoğulları, Can Çankaya, Su İdil, Tolga Bilgin gibi isimleri buluşturan ‘Bozcaada Ensemble’, festivalin özel projelerinden.
Avrupa caz sahnesinin önde gelen isimlerinden Fransız trompetçi Erik Truffaz ise Alp Ersönmez’in ‘Cereyanlı’ projesinde sahneye çıkacak. ‘Cereyanlı’ projesinde Volkan Öktem, Çağrı Sertel, Engin Recepoğulları da sahnede olacak. Ceyl’an Ertem, Nilipek, FOURinthePOCKET, Lahza, Yarımdünya Klarnet Trio, Ercüment Orkut ‘Low Profile’, Deniz Mahir Kartal feat. Sarp Maden, Emir Ersoy ‘Projecto Cubano’ Kaan Düzarat (Dj Set), Harun İzer (Dj Set) fibi isimleri de ağırlayacak festival, üç gün boyunca müzik dışı yan etkinliklerle birlikte tüm Bozcaada’ya yayılacak. Biletler Biletix’ten edinilebilir.
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